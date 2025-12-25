Unión Española confirma el retorno de Emiliano Vecchio para competir en la Liga de Ascenso

Unión Española confirma el regreso de Emiliano Vecchio para la temporada 2026 de la Primera B. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club hispano. El mediocampista argentino iniciará así su tercer ciclo en el conjunto de Santa Laura, luego de sus pasos anteriores en 2012 y 2024.

El elenco de Independencia dio a conocer la noticia a través de sus canales oficiales. “En esta Navidad, los deseos se hacen realidad. Emiliano Vecchio regresa a la Catedral para vestir nuevamente la camiseta del Rojo y convertirse en nuestro flamante refuerzo para la temporada 2026”. El anuncio fue acompañado por un video en la cuenta de Instagram de la institución, que se abre con la frase: “Querido viejito pascuero, mi deseo para esta Navidad no cabe en un regalo. Mi deseo para esta Navidad es que vuelva el 10”.

En ese mismo registro aparece el propio jugador confirmando el acuerdo. “Hola a todo el pueblo hispano. Bueno, se notará en mi cara la felicidad que tengo, después de un esfuerzo de ambas partes, del club y mía, llegamos a un acuerdo y puedo decir que ya soy jugador nuevamente de Unión Española”, señaló Vecchio.

“Mi tercer ciclo, todos saben lo que siento por este club, el club que amo y me dio tantas cosas, les mando un beso a todos, feliz Navidad y espero que el próximo año nos apoyen como siempre lo hicieron. Cariños a todos”, añadió.

El volante de 37 años se sumará al plantel que dirigirá Gonzalo Villagra en 2026. El objetivo para esa campaña será competir en la Primera B tras la pérdida de la categoría. El retorno del mediocampista se produce luego de su paso reciente por Regatas San Nicolás, equipo del Torneo Regional Federal Amateur de Argentina, y después de una trayectoria con pasos por ligas de Chile, Argentina, Brasil, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En sus anteriores etapas en Unión Española, el volante disputó 69 partidos oficiales y anotó 18 goles. Su arribo inicial en 2012 coincidió con la disputa de la final del Torneo de Clausura y su segunda etapa se produjo en 2024. Ahora iniciará una tercera estadía, en un escenario distinto, con el club compitiendo en el ascenso.

Formado en Rosario Central, donde debutó profesionalmente en 2005, Vecchio desarrolló luego una carrera que incluyó pasos por Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Colo Colo, Qatar Sports Club, Santos, Al-Ahli Dubái, Al-Ittihad, Bolívar, Rosario Central y Racing Club. En Chile registró títulos con el Cacique en el Clausura 2014 y el Apertura 2015.