“Es muy serio, no realiza asados ni conversa mucho”: exdirigidos por Paqui Meneghini detallan el método del nuevo DT de la U

El nuevo técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, utiliza casi siempre el mismo dibujo táctico, 4-3-2, pero no le tiembla la mano para cambiar a un 4-3-3, si el rival de turno o el trámite partido así lo requiere.

Sin embargo, quienes lo conocen, aseguraron a El Deportivo que pocas veces, el contrincante lo sorprende. “Es muy estudioso y no se le escapa ningún detalle de los rivales que enfrenta”, coinciden los entrevistados.

“Es muy meticuloso y no deja nada alzar. Trabaja muy bien los partidos, porque lee muy bien lo qué va a pasar. Su experiencia como analista de videos le hizo muy bien y el día en que se hace fútbol, te muestra lo que se hizo en el partido anterior y lo que vamos a enfrentar”, aseguró Franco Torgnascioli.

El portero, que estuvo bajo las órdenes del rosarino en Everton en los años 2022 y 2023, agregó que “sus entrenamientos son muy intensos y te deja bastante claro lo que él quiere para el equipo. Practica todos los días con trabajos específicos en busca de los objetivos que desea lograr, por ejemplo, un día trabaja el ataque y en el otro la defensa. Claro que siempre está pensando en lo táctico y en mejorar el rendimiento de todas las líneas”.

Por su parte, Nicolás Crovetto rememoró los tiempos donde -con Audax Italiano en el año 2020- se entrenaba en medio de la pandemia. “Meneghini se preocupaba personalmente de que estuviera todo lo necesario para desarrollar los trabajos sin que hubiese riesgo de contagio”.

Luego, el otrora defensa aseveró que el DT “tiene la escuela de Bielsa y sigue en esa línea. Sus entrenamientos siempre tienen un por qué y estudia mucho al rival y el lado por el cual podía hacerle daño . Y aunque siempre privilegia el juego propio, si ve que el otro equipo es débil por las bandas, desde el calentamiento previo te hacía trabajos para que después atacaras ese sector”.

En la misma línea, Jorge Deschamps agregó que “el ‘profe’ es un obsesionado con el estudio del fútbol y de los rivales. Seguramente eso tiene que ver con sus inicios como entrenador de la mano de Marcelo Bielsa y Sebastián Beccacece”. El portero de O’Higgins, en conversación con radio ADN, agregó que “su cuerpo técnico te hace sentir eso: no dejar nada al azar. Dependiendo de cómo se juegue, bien o mal, el equipo tiene una identidad y esa debe mantenerse siempre”.

Su cercanía con el plantel

Meneghini mantiene el temple en la victoria y en la derrota y deja poco espacio para la chacota en sus prácticas. “Sus entrenamientos son muy serios. No realiza asados ni conversa mucho, pero te hace entender su idea de juego. Y aunque mantiene distancia con los jugadores, está siempre abierto al diálogo y te cita al vestuario para hablar de fútbol, si encuentra que es necesario", describió Torgnascioli.

Crovetto añadió que “no es de aquellos entrenadores que no te habla y aparece inalcanzable. Te llama a reuniones y te muestra videos y cuando necesita entregarte mensajes y en la medida que va ganando experiencia con el equipo, va reaccionando mejor a los malos momentos. No pierde el control, es sereno. Pero si tiene que retarte, lo hace. Eso sí, nunca le faltó respeto a nadie, era muy calmo, no gritaba y eso nos llamaba mucho la atención”.

Los citados creen que la U será un gran salto en la carrera del nacido en el otro lado de la cordillera, pues según el guardameta de. Montevideo City Torque “cuándo lo tuve era uno de los mejores, sino el mejor, porque es un gran entrenador. Y si bien la exigencia de ser campeón en la U, la tiene; si no lo logra no es porque haya hecho las cosas mal”.

Por su parte, el ya retirado lateral izquierdo expresó que “es distinto estar en un club grande, porque los tiempos son distintos. Y Paqui tiene una idea que tiene que lograr inculcar en el equipo. Pero a la U le viene bien en este momento, porque está en la línea del Álvarez. El busca proponer y dominar y eso no va a ser muy distinto a lo que ya venían haciendo, por lo que creo que es una buena continuidad”.

“Todo su cuerpo técnico se ha preparado durante muchos años para asumir una responsabilidad como la que amerita un club como la U. Si toman la decisión de llevarlo a él, van a venir muchos éxitos para la institución”, concluyó Deschamps.