    Tercero del torneo y con una esperada clasificación a copas: los números de Paqui Meneghini que despertaron el interés de la U

    Este 2025 el estratega tuvo el mejor año de su carrera, con un 57,41% de rendimiento en la Liga de Primera con O’Higgins, números que le permitirán al club de Rancagua volver a un torneo internacional tras nueve años.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Se acabó la espera en Universidad de Chile. Luego de la comentada salida de Gustavo Álvarez, Azul Azul tomó la decisión de que Francisco Meneghini sea el próximo entrenador de la institución. La determinación se votó y fue unánime en la reunión de directorio efectuada este lunes. Ahora, la concesionaria iniciará las negociaciones con el exestratega de O’Higgins, quien llega al CDA como agente libre luego de que decidiera no renovar con el elenco de Rancagua, algo que se conoció precisamente este lunes.

    Manuel Mayo, gerente deportivo del club, dio detalles de esta elección al término de la reunión: “Se presentó una lista de 12 candidatos que calzaban con el perfil definido tanto por el club como por el directorio. Se presentó una terna donde el directorio votó y de manera unánime se decidió que la función del club es contar con el entrenador Francisco Meneghini”, comenzó diciendo en un punto de prensa.

    Foto: Photosport

    “Nos contactaremos a la brevedad luego de que esté firmado de manera oficial el acuerdo anterior (la salida de Gustavo Álvarez), para ojalá en los próximos días poder avanzar también con ese acuerdo, firmarlo y presentarlo en una conferencia de prensa. Desde lo que se puede analizar desde una gerencia deportiva y una secretaría técnica, con toda la información disponible, la idea era que el directorio pudiese votar y tomar una decisión informada con la mayor cantidad de detalles”, agregó.

    Paqui Meneghini no es un nombre nuevo en el fútbol chileno ni en la U. En 2011 fue uno de los analistas del recordado cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. Luego, formó parte del equipo de trabajo de Sebastián Beccacece, quien tuvo un fallido paso por la institución en 2016. Su primera experiencia como entrenador oficial del plantel de honor en un club la tuvo en 2019, al mando de Unión La Calera.

    O’Higgins 2025, su mejor temporada

    Este ha sido el año con mejores resultados para el estratega argentino. Asumió la banca de O’Higgins, en donde el equipo poco a poco se fue afirmando en la Liga de Primera y obtuvo 17 puntos en los primeros 11 partidos. De la mano de nombres como Bryan Rabello, Luis Pavez, Juan Ignacio Díaz o Juan Leiva, el equipo se consolidó en la parte alta de la tabla de posiciones, con un juego casi siempre propositivo y equilibrado. Su esquema variaba entre el 4-3-3 y el 4-5-1.

    Tras una gran cierre de torneo, en el que obtuvo triunfos importantes como ante Palestino en La Cisterna o contra Universidad Católica en el Claro Arena, el elenco de Rancagua se quedó con el tercer lugar del torneo con 56 puntos. De paso, le arrebató precisamente a la U la posibilidad de jugar las fases previas de la Copa Libertadores, instancia en la que en 2026 se enfrentará a Bahía de Brasil. De esta manera, el elenco celeste vuelve a una competencia internacional tras nueve años de ausencia.

    Los números indican que este 2025 obtuvo un 57,41% de rendimiento en la Liga de Primera. En total fueron 16 victorias, ocho empates y seis derrotas, con 43 goles a favor y 34 en contra. Estos números llamaron la atención desde el CDA, en donde se interesaron por contratarlo para la próxima temporada, en una lista en la que debió competir con el portugués Renato Paiva.

    Foto: Photosport

    Otras experiencias

    Sin embargo, no todas las temporadas de Paqui fueron como las que tuvo este 2025. En varias convivió con la intrascendencia respecto a los resultados. Registró un paso por Audax Italiano en 2020, otro por Everton entre 2022 y 2024, y ese mismo año tuvo una fugaz experiencia en Defensa y Justicia de Argentina, en donde apenas obtuvo un triunfo en 10 encuentros dirigidos.

