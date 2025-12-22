SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U

    El gerente deportivo de Azul Azul habló luego de la reunión de directorio en que la plana mayor de la concesionaria eligió de forma unánime al exDT de O'Higgins.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Franciso Meneghini es el elegido por Azul Azul para hacerse cargo de la U. Tras la reunión de directorio, Manuel Mayo detalló que la plana mayor de la concesionaria decidió de forma unánime a Paqui como entrenador para 2026, luego de un proceso de análisis que incluyó una lista de 12 candidatos y una terna final. Además, confirmó el acuerdo para no continuar con el actual cuerpo técnico.

    “Me tocó presentar la definición del cuerpo técnico del año 2026 para el club”, señaló el gerente deportivo, quien explicó que el primer punto tratado fue la situación del actual cuerpo técnico. “Se ha llegado a un acuerdo mutuo entre ambas partes para no seguir trabajando durante el 2026. Es un acuerdo de palabra, aún faltan las firmas correspondientes, pero los documentos ya están en manos de los abogados y esperamos que se firme en las próximas horas”, indicó.

    Sobre este punto, el directivo evitó profundizar. “Cuando esté firmado se lo podremos anunciar a todos de manera oficial. Al ser un tema legal, no estoy en condiciones de hablar más ni explayarme”, sostuvo.

    Manuel Mayo, gerente deportivo de la U.

    Luego, Mayo presentó al directorio el trabajo realizado por la secretaría técnica en la búsqueda del próximo entrenador. “Se presentó una lista de 12 candidatos que calzaban con el perfil definido tanto por el club como por el directorio”, explicó.

    Ese proceso incluyó filtros sucesivos hasta llegar a una terna final. “Se presentó una terna donde el directorio votó y de manera unánime se decidió que la función del club es contar con el entrenador Francisco Meneghini”, afirmó.

    “Nos contactaremos a la brevedad luego de que esté firmado de manera oficial el acuerdo anterior, para ojalá en los próximos días poder avanzar también con ese acuerdo, firmarlo y presentarlo en una conferencia de prensa”, adelantó.

    Consultado por eventuales conversaciones con Meneghini, Mayo fue cauto. “Desde lo que se puede analizar desde una gerencia deportiva y una secretaría técnica, con toda la información disponible, la idea era que el directorio pudiese votar y tomar una decisión informada con la mayor cantidad de detalles”, explicó, sin entrar en negociaciones específicas.

    También evitó referirse a la relación con el actual entrenador y a los detalles del proyecto del posible nuevo DT. “No voy a referirme al acuerdo que todavía no está materializado ni firmado, no corresponde”, remarcó. Y añadió: “Con respecto a Francisco Meneghini, estaremos hablando con él a la brevedad y ya con más detalles les podré contar más de esto en poco tiempo”.

