    El Deportivo

    Renato Paiva, Paqui Meneghini y un tapado charrúa: Azul Azul define al técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    La gerencia técnica, liderada por Manuel Mayo, presentará los nombres de quienes han sido contactados para conducir al equipo de La Cisterna. Los requisitos son variados, pero hay un objetivo intransable: ser campeón de la Liga de Primera durante el 2026.

    Por 
    Matías Parker
    Cristian Barrera
     
    Jorge Sánchez
    Paiva, Meneghini y Méndez son los tres postulantes a la banca de la U.

    Solo falta un paso para que la U tenga un nuevo entrenador y lo dará el directorio de Azul Azul durante la tarde de este lunes, a las 17 horas. Luego de exponer el acuerdo alcanzado con Gustavo Álvarez para que el técnico abandone la banca estudiantil, el gerente deportivo, Manuel Mayo, dará a conocer la terna de candidatos con los cuales ya conversó para reemplazarlo.

    Tras ello, cada uno de los integrantes de la máxima instancia de la sociedad anónima estudiantil deberá votar por uno de los postulantes. El portugués Renato Paiva, el argentino Francisco Meneghini y el uruguayo Marcelo Méndez son los elegidos y tendrán una misión prioritaria: acabar con la sequía de títulos que arrastran desde mediados del año 2017 en la Liga de Primera.

    "Paqui" Meneghini estaba sin club luego de su salida de O'Higgins. Foto: Photosport ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

    Francisco Meneghini: el favorito de Manuel Mayo

    El transandino Francisco Meneghini es el favorito de la gerencia técnica que lidera Manuel Mayo. Conoce el club, ya que estuvo bajo las órdenes de Jorge Sampaoli y, posteriormente, de Sebastián Beccacece. Sabe a la perfección cómo es la interna de la U.

    “Paqui” fue analista del casildense en 2011. Incluso, acompañó al DT en su paso por la selección de Argentina. En tanto, en 2016 se sumó al fallido proyecto del actual DT de Ecuador durante su paso por La Cisterna.

    Su nombre siempre ha estado en la carpeta de Mayo. Según revelan en el club, el argentino es el favorito del actual gerente deportivo. En el 2023 estuvo en la mira de los azules, pero finalmente se decidieron por Álvarez. Un hecho llama la atención: Meneghini dejó de ser técnico de O’Higgins justo este lunes, por lo que puede negociar como agente libre.

    Su buena campaña con los celestes, salió tercero y los clasificó a la Copa Libertadores, le da otro empujón y lo perfila para cumplir con el objetivo de ser campeón. Se asume que conoce el medio local tras sus pasos por Unión La Calera, en dos oportunidades, Everton, Audax Italiano y O’Higgins. Pero en el directorio suma detractores pues encuentran que es muy joven (37 años) para conducir un camarín de jugadores de gran trayectoria.

    Paiva sigue en la terna para dirigir a la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Renato Paiva: el europeo que suma votos entre los directores

    El otro postulante que tiene grandes posibilidades de asumir el puesto que dejó Álvarez es Renato Paiva. Sus buenos números en Independiente del Valle y la gran impresión que dejó en los directores, cuando enfrentó a la U este año con Botafogo, lo posicionan como el favorito en la máxima instancia de Azul Azul.

    Además, los representantes de los accionistas valoran su experiencia europea y su inicios en el Benfica (Portugal) como en entrenador de las series menores. Eso sin contar que sus 55 años lo posicionan como figura de autoridad en el vestuario de cualquier institución y ya cuenta con experiencia en varios países sudamericanos (Ecuador, México y Brasil).

    El problema es que Paiva tiene un costo elevado para el presupuesto que pretende invertir la compañía liderada por Clark. Y aunque bajó sus pretensiones iniciales y llegó a una cifra alcanzable (cerca del millón de dólares), aún se considera elevada. A eso se le agrega el poco conocimiento del medio local y el tiempo de adaptación que ello le requeriría puede mermar el rendimiento en un inicio y pasarle la cuenta a fin de año. Algo que en la U no están dispuestos a permitir.

    Méndez es el técnico uruguayo que negoció con la U. Foto: @MvdCityTorque-

    Marcelo Méndez: el tapado que tienen en la U

    El tercer postulante a la banca de Universidad de Chile es Marcelo Méndez. El adiestrador uruguayo es la carta bajo la manga que tiene Manuel Mayo. Tiene 44 años y su dibujo táctico favorito es 4-3-3. Convenció al gerente de Azul Azul por su juego ofensivo y aunque sólo exhibe una Copa Uruguay en sus vitrinas, lograda con Defensor Sporting, sus buenos números con Montevideo City Torque en el Clausura de los rioplatenses, de pelear el descenso a clasificar a la Copa Sudamericana, lo metieron en el podio.

    Además, Méndez sabe adecuarse a los vaivenes del mercado, razón por la cual Álvarez no quiso seguir, y no tiene problemas en que se venda un jugador si la realidad del club así lo exige. Lo que le juega en contra es que no le fue bien en su experiencia en Argentina: dirigió a Gimnasia de La Plata sin éxito, y no conoce el medio chileno, por lo que al igual que a Paiva deberán esperar que logre una adaptación.

