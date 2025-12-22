Una cláusula al estilo Sampaoli: el detalle del pago que le permite a Gustavo Álvarez dejar Universidad de Chile

Gustavo Álvarez logra la salida de Universidad de Chile. La relación con los azules ya estaba suficientemente rota. El hito que marca el quiebre es el anuncio que realizó el estratega en la antesala del partido ante Coquimbo Unido, cuando comunicó que no seguiría en la institución. “Quiero ser bien claro. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. Me enamora este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha. La razón es de un profundo desgaste”, declaró, en el marco de una conferencia de prensa, que ofreció a comienzos de diciembre.

El entrenador consiguió un acuerdo con Azul Azul para terminar el vínculo, que regía hasta diciembre de 2026. La fórmula recuerda la que Jorge Sampaoli pactó con la ANFP en 2016, cuando dejó la banca de la Selección después de haber obtenido la clasificación al Mundial de Brasil, en 2014, y el título de la Copa América al año siguiente, en la primera conquista internacional de la Roja.

Una cláusula al estilo Sampaoli: el acuerdo que permite que Gustavo Álvarez deje Universidad de Chile

El contrato de Álvarez con la U contiene una cláusula de salida. Ejecutarla, al menos de acuerdo a la letra del vínculo, involucraba que la parte que lo interrumpiera indemnizara a la otra con US$ 1,2 millones. Sin embargo, el entendimiento final es bastante más favorable al entrenador, quien llegó a los azules después de una histórica campaña con Huachipato, al que en 2023 había conducido al título en el Campeonato Nacional, el tercero en la historia de los siderúrgicos después de los de 1974 y 2012.

El estratega tendrá que abonar una cifra bastante menor: US$ 200 mil dólares. El parecido con la forma en que Sampaoli dejó la Roja aparece en la modalidad de pago: lo podrá realizar en cuotas, una vez que suscriba un acuerdo con un nuevo empleador. En Perú, el nombre del entrenador trasandino es mencionado como una de las opciones para asumir la conducción en el proceso que tendrá como objetivo conseguir un cupo en el Mundial de 2030.

Gustavo Álvarez, en un partido de la U. Andrés Piña/Photosport

En enero de 2016, Sampaoli acordó la fórmula con la ANFP. “El acuerdo incluye cancelar a Jorge Sampaoli las indemnizaciones legales, que comprenden vacaciones, remuneración por los días de enero y premios que se le adeudaban por los últimos partidos clasificatorios. Por su parte, a través de la firma de un reconocimiento de deuda, el ex director técnico nacional se comprometió a pagar un monto a la ANFP contra su próximo contrato y, además, renunció a la totalidad de los premios de la Copa América 2015”, explicaba el escrito que fue divulgado a través del sitio web del organismo.

Un acuerdo trabajado

El viernes el pacto entre Azul Azul y Álvarez comenzó a encarrilarse. Aunque la intención era que las partes se reunieran ese día, finalmente acordaron juntarse este lunes para materializar el entendimiento. Ya existía un entendimiento plasmado en un borrador.

Álvarez deja el club sin haber conseguido el principal objetivo para el que fue contratado: el título en la Liga de Primera, que le es esquivo a la institución estudiantil desde 2017, cuando lo obtuvo de la mano de Guillermo Hoyos. A su haber figuran la Copa Chile del año pasado y la Supercopa en la actual temporada, en la que derrotó a Colo Colo. También cuenta como hito que en 2024 terminó con el extenso invicto albo en Superclásicos disputados en el estadio Monumental.

Este año, los azules finalizaron en el cuarto puesto en la Liga de Primera, con lo que aseguraron un cupo en la Copa Sudamericana, aunque figuraron muy lejos de la meta que tenían la dirigencia universitaria, que pretendía situarse en lo más alto de la tabla o, cuando menos, ingresar en la Copa Libertadores.

A nivel internacional, los estudiantiles vivieron sensaciones dispares. Partieron dejando gratas sensaciones en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no lograron avanzar a los octavos de final. En la Copa Sudamericana, los estudiantiles se despidieron ante Lanús, en una participación marcada por el accidentado duelo ante Independiente.