    El Deportivo

    Se acaba la paciencia: la crisis que genera en la U la forzada permanencia de Gustavo Álvarez en la banca azul

    Las frustradas negociaciones con el adiestrador argentino tienen detenido el mercado de pases para los laicos y podría retrasar el inicio de la pretemporada.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Álvarez y la U aún no llegan a un acuerdo para separarse. Foto: Eduardo Fortes/Photosport.

    La postura que adoptó Gustavo Álvarez y que hizo pública el pasado 4 de diciembre, desató una crisis en Universidad de Chile. Pues, si bien, la regencia de los estudiantiles tenían claro que el adiestrador argentino no continuaría el próximo año, jamás pensaron que su salida estancaría el mercado de pases de la institución.

    Por lo mismo, la primera reacción de la cabeza de la sociedad anónima fue exigir el pago integro de la cláusula de salida, que alcanza el monto de 1,2 millones de dólares, y establecer el viernes 12 de diciembre como plazo fatal para firmar el finiquito.

    Pero nada de eso sucedió. El representante de Álvarez, Andrés Lloren, dejó claro que no estaban dispuestos a pagar ese monto, pues no tienen una oferta formal de otra entidad y respuesta de la gerencia deportiva, liderada por Manuel Mayo, fue categórica: no lo dejarán partir sin cumplir con lo firmado.

    Y aunque esta semana, las partes fueron cediendo y se ha establecido que el dinero puede ser cancelado en cuotas, el transandino sigue siendo el técnico y la U no puede avanzar en la preparación de la temporada 2026.

    Marcelo Díaz entregó su opinión sobre la situación de Gustavo Álvarez.

    La crisis que genera en la U la forzada permanencia de Álvarez

    La primera consecuencia que genera la forzada permanencia de Álvarez en la banca de Universidad de Chile es la dificultad para negociar con otro director técnico. La mayoría de los adiestradores prefieren no hablar con los clubes, mientras uno de sus colegas permanezca en el cargo que van a ocupar.

    Luego está el problema de los plazos. Cómo no se sabe cuándo se zanjará la salida del hombre que llevó a la U a la semifinal de la Copa Sudamericana, los candidatos van mirando otros mercados y encareciendo los costos. Es el caso de Renato Paiva, el principal candidato para reemplazar al transandino, el cual hoy suena en la selección de Perú y por tanto, tendrá nuevas y más altas pretensiones económicas.

    Otro que tampoco quiso venir fue Martín Anselmi. El otrora técnico de La Calera fue claro con los azules y les dijo que no está en sus planes volver a Chile y que busca nuevos horizontes para su carrera en Europa. Por último, el otro nombre de la terna, Francisco Menighini, se abrió a conversar su renovación con O’Higgins, pese a las diferencias que tenía con la nueva administración del cuadro celeste.

    Además, sin técnico, no se puede planificar la pretemporada sin un cuerpo técnico. Se sabe que cada adiestrador tiene su propio preparador físico y es él quien evalúa el plantel tras su regreso de vacaciones, define las cargas físicas y toma las decisiones de cuántos partidos amistosos se deben jugar antes de que se inicien las competencias oficiales.

    Eso sin contar, la lista de refuerzos. Aunque la U ya trabaja en algunos nombres, como la búsqueda de un centrodelantero y un volante central, el nuevo dueño del buzo azul puede tener otras prioridades o incluso frenar llegadas que ya están encaminadas, como la de Eduardo Vargas.

