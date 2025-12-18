SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Una llamada y un rechazo fugaz: la historia detrás del frustrado acercamiento de la U con Martín Anselmi

    El entrenador argentino fue contactado por Azul Azul en medio de su búsqueda por encontrar al sucesor de Gustavo Álvarez. Sin embargo, no hubo tratativas.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Una llamada y un rechazo rápido: la historia detrás del acercamiento de la U con Martín Anselmi. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El nombre de Martín Anselmi volvió a orbitar el fútbol chileno durante las últimas semanas. En medio de la búsqueda de un nuevo técnico por parte de Universidad de Chile, el argentino apareció como una de las principales alternativas para liderar un nuevo proyecto y reemplazar a Gustavo Álvarez. Existió un llamado desde Azul Azul. Sin embargo, el acercamiento no pasó más allá de ese contacto inicial. No hubo negociación, ni oferta formal, ni siquiera una instancia de evaluación profunda. El técnico respondió y agradeció el interés, pero cerró la puerta inmediatamente, revelan en el club estudianti.

    Según la información recabada por El Deportivo, desde la U se comunicaron con Anselmi hace dos semanas. El llamado fue atendido por el entrenador, quien escuchó el planteamiento, pero fue claro en su respuesta: volver a Chile no está dentro de sus planes actuales. Tampoco lo está Sudamérica en general, que hoy aparece como una opción lejana en su proyección profesional. La conversación terminó ahí.

    El episodio, más que un “no” rotundo a Universidad de Chile, refleja la búsqueda personal de Anselmi. Con 39 años, su horizonte hoy apunta a ligas europeas.

    Anselmi en un entrenamiento del Porto. . Por @fcporto

    Un ascenso meteórico

    Anselmi inició su camino en las menores. En 2015 comenzó a trabajar en las divisiones inferiores de Excursionistas. El punto de inflexión llegó en 2016, cuando Gabriel Milito lo sumó a su cuerpo técnico en Independiente.

    En 2017 se integró a Atlanta como asistente de Francisco Berscé y, al año siguiente, dio su primer salto al exterior al asumir como responsable del equipo de reserva de Universidad Católica de Ecuador. Luego regresó a Ecuador para convertirse en asistente de Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle. Allí fue parte del cuerpo técnico que ganó la Copa Sudamericana. Acompañó a Ramírez en su llegada al Internacional de Porto Alegre, pero dejó el club tras la salida del español.

    Su primera experiencia como entrenador principal llegó en Chile. En diciembre de 2021 fue anunciado como DT de Unión La Calera, con el desafío de competir a nivel local y en la Copa Sudamericana. El ciclo, sin embargo, fue breve. Una mala campaña en el torneo nacional, con el equipo en el último lugar tras once fechas, derivó en su salida en abril de 2022.

    Ese traspié antecedió el tramo más exitoso de su carrera. En mayo de 2022 regresó a Independiente del Valle, esta vez como técnico. En pocos meses levantó la Copa Sudamericana, ganó la Copa Ecuador, la Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana, esta última en el Maracaná ante Flamengo. Dejó el cargo a fines de 2023.

    Días después fue oficializado en Cruz Azul. En su primera temporada, el equipo terminó segundo en la fase regular y alcanzó la final del Clausura, que perdió ante América. En enero de 2025, sorprendió al asumir como entrenador del Porto con contrato hasta 2027. No obstante, su mala actuación en el Mundial de Clubes precipitó su salida en agosto de este año.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileMartín Anselmi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Lo más leído

    1.
    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    2.
    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    3.
    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    4.
    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    5.
    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes
    Chile

    Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana
    El Deportivo

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana

    Chile se abre camino en Qatar con su debut en el Polo AlMarsa 2025

    Con un importante incremento: el millonario premio que se llevará la selección campeona del Mundial 2026 de Norteamérica

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”
    Cultura y entretención

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
    Mundo

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar