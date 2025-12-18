Una llamada y un rechazo fugaz: la historia detrás del frustrado acercamiento de la U con Martín Anselmi

Una llamada y un rechazo rápido: la historia detrás del acercamiento de la U con Martín Anselmi.

El nombre de Martín Anselmi volvió a orbitar el fútbol chileno durante las últimas semanas. En medio de la búsqueda de un nuevo técnico por parte de Universidad de Chile, el argentino apareció como una de las principales alternativas para liderar un nuevo proyecto y reemplazar a Gustavo Álvarez. Existió un llamado desde Azul Azul. Sin embargo, el acercamiento no pasó más allá de ese contacto inicial. No hubo negociación, ni oferta formal, ni siquiera una instancia de evaluación profunda. El técnico respondió y agradeció el interés, pero cerró la puerta inmediatamente, revelan en el club estudianti.

Según la información recabada por El Deportivo, desde la U se comunicaron con Anselmi hace dos semanas. El llamado fue atendido por el entrenador, quien escuchó el planteamiento, pero fue claro en su respuesta: volver a Chile no está dentro de sus planes actuales. Tampoco lo está Sudamérica en general, que hoy aparece como una opción lejana en su proyección profesional. La conversación terminó ahí.

El episodio, más que un “no” rotundo a Universidad de Chile, refleja la búsqueda personal de Anselmi. Con 39 años, su horizonte hoy apunta a ligas europeas.

Anselmi en un entrenamiento del Porto. . Por @fcporto

Un ascenso meteórico

Anselmi inició su camino en las menores. En 2015 comenzó a trabajar en las divisiones inferiores de Excursionistas. El punto de inflexión llegó en 2016, cuando Gabriel Milito lo sumó a su cuerpo técnico en Independiente.

En 2017 se integró a Atlanta como asistente de Francisco Berscé y, al año siguiente, dio su primer salto al exterior al asumir como responsable del equipo de reserva de Universidad Católica de Ecuador. Luego regresó a Ecuador para convertirse en asistente de Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle. Allí fue parte del cuerpo técnico que ganó la Copa Sudamericana. Acompañó a Ramírez en su llegada al Internacional de Porto Alegre, pero dejó el club tras la salida del español.

Su primera experiencia como entrenador principal llegó en Chile. En diciembre de 2021 fue anunciado como DT de Unión La Calera, con el desafío de competir a nivel local y en la Copa Sudamericana. El ciclo, sin embargo, fue breve. Una mala campaña en el torneo nacional, con el equipo en el último lugar tras once fechas, derivó en su salida en abril de 2022.

Ese traspié antecedió el tramo más exitoso de su carrera. En mayo de 2022 regresó a Independiente del Valle, esta vez como técnico. En pocos meses levantó la Copa Sudamericana, ganó la Copa Ecuador, la Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana, esta última en el Maracaná ante Flamengo. Dejó el cargo a fines de 2023.

Días después fue oficializado en Cruz Azul. En su primera temporada, el equipo terminó segundo en la fase regular y alcanzó la final del Clausura, que perdió ante América. En enero de 2025, sorprendió al asumir como entrenador del Porto con contrato hasta 2027. No obstante, su mala actuación en el Mundial de Clubes precipitó su salida en agosto de este año.