La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

Termina la temporada 2025 y, junto a ese antecedente, se revisa el futuro de los jugadores que terminan contrato en sus respectivos clubes. Uno que toca directamente a Universidad de Chile es la situación del delantero argentino Lucas di Yorio, quien regresa a Athletico Paranaense de Brasil después de la cesión de un año en la Liga de Primera.

El transandino fue el máximo artillero de los azules en el año, después de marcar 14 goles y 2 asistencias en 43 partidos, en todos los torneos, una docena de ellos en la Liga de Primera.

Sin embargo, la situación del atacante no está del todo clara. El atacante terminó su compromiso con los universitarios, quienes debieron hacerse cargo de todo el millonario salario que percibía en Curitiba, cerca de 70 millones de pesos mensuales.

Lo cierto es que el futbolista se sentía cómodo en Santiago y así lo hizo saber públicamente, incluso, antes de que se acabara su vínculo de una temporada con el equipo metropolitano.

“No he hablado nada todavía con la U, no me han comunicado nada. A mí me encanta el club, pero no sé qué pasará en el futuro”, explicó el delantero tras el triunfo por la mínima ante O’Higgins, en Rancagua.

Pese a la disposición del futbolista, la directiva de Azul Azul ya le bajó el pulgar a la posibilidad de quedarse en la capital chilena. El alto costo de carta, alrededor de 1,2 millones dólares, echó por tierra las opciones.

Eso, a pesar de que el rendimiento del exatacante de Everton quedó más que confirmado, después de la cantidad de conquistas que pudo celebrar en su primera temporada con los azules.

Nueva condición

Sin embargo, pese a su anunciado regreso a Brasil, el futuro de Di Yorio está en el aire. Medios locales aseguran que el futbolista no está en los planes del equipo de Arena do Baixada para su regreso a la máxima categoría del país más grande de Sudamérica.

Los universitarios tenían plazo hasta el lunes 15 de diciembre para hacer uso por la opción de compra por el pase del jugador. Sin embargo, tal como reconocen en la nación extranjera, ese ofrecimiento nunca llegó a las oficinas del Paranaense.

“Athletico da la bienvenida al delantero argentino Lucas Di Yorio, quien cumplió 29 años el 22 de noviembre. Estuvo cedido en la Universidad de Chile. Sin embargo, el jugador no está en los planes para el próximo año y se espera que sea traspasado nuevamente, ya sea cedido o de forma permanente”, publicó el diario Bem Paraná.

La institución rojinegra pagó cerca de 2,2 millones de dólares al Pachuca de México por el ciento por ciento de los derechos del atacante, en febrero del año pasado. Pese al alto precio pagado, el jugador no pudo evitar el descenso del equipo.

“Para 2026, la tendencia es que el argentino cambie de club. El jugador tiene contrato hasta finales de 2027. Al menos hasta nuevo aviso, no está en los planes. Incluso con su inminente llegada, Di Yorio ni siquiera fue considerado para el equipo que competirá en el Campeonato Estadual, compuesto básicamente por la selección sub-20 más siete jugadores del equipo titular: el portero Mycael, los defensas Belezi y Habraão, los centrocampistas João Cruz y Dudu, y los delanteros Renan Peixoto y Renan Viana. En el equipo titular, los delanteros centro son Viveros y Renan Peixoto”, aseguró el mismo medio paranaense.