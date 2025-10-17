El recado de Lucas Di Yorio a la UC y a la ANFP por no suspender el Clásico Universitario

Seis partidos en 18 días. Eso es lo que se viene para Universidad de Chile en las próximas semanas. Pero sin duda, lo que más preocupa a los estudiantiles es jugar ante Universidad Católica (26 de octubre) en medio de la definición por un cupo a la final de la Copa Sudamericana con Lanús (23 y 30 de octubre).

Por lo mismo, el presidente de Azul Azul -Michael Clark- ha realizado diversas gestiones ante el timonel de la ANFP, Pablo Milad, para reprogramar el Clásico Universitario. No obstante, dicha respuesta depende de lo que quieran los cruzados y su máxima autoridad, Juan Tagle, ya desechó la idea.

Por lo mismo, en la casa de los laicos no dudan en mandarle un contundente mensaje a quienes se oponen a dicha medida. “Nosotros solo hemos suspendido el partido con Everton, por los momentos tristes que vivimos. Por eso creo que nosotros hemos cumplido a rajatabla siempre lo que teníamos y siento que hoy se nos viene un calendario ajustado, con partidos importantes por delante, y creo que por ahí, sería el momento de ver la situación considerando la instancia que estamos jugando”, aseguró Lucas Di Yorio.

Luego el delantero agregó que hoy “los escenarios son distintos. Por ahí, a comienzos de año, uno tiene un calendario y hay que respetarlo. Entonces, lo hemos hecho de la mejor manera en ese sentido, hemos respetado ese cumplimiento y hoy estamos en una instancia más avanzada. Hace mucho tiempo que un equipo chileno no está en una semifinal internacional y es importante para el fútbol chileno y, por eso, se podría considerar (suspender), pero debemos prepararnos para jugar todos los partidos”.

Acto seguido, el transandino enfatizó que “apoyar el fútbol chileno es lo que hará que en un futuro todo sea mejor. No me quiero meter si hay que suspender o no, pero son instancias importantes para nosotros y para todo el fútbol chileno y esas son cosas que debemos tener en cuenta”.

Lucas Di Yorioes autor de los dos goles de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Di Yorio quiere quedarse en la U

El préstamo de Lucas Di Yorio termina en diciembre y para que permanezca en el equipo de La Cisterna, la concesionaria debe pagar 1,5 millones de dólares al Athletico Paraenense. Cifra que hace difícil su permanencia, aunque los deseos del jugador son seguir al menos un año más en la U.

“La verdad es que estoy muy cómodo y he disfrutado este momento y lo que venga también lo voy a disfrutar mucho. No hemos hablado nada del futuro y estoy muy concentrado en lo que viene, porque tenemos una ilusión y unas ganas enormes de enfrentar estos desafíos de fin de año y el foco está en eso”, expresó.

Finalmente, valoró su buen momento -marcó dos goles en la victoria sobre Palestino- y habló del trabajo de sus compañeros en la delantera, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras. “La competencia de delanteros es la misma que todo el año: estamos todos trabajando y esforzándonos al máximo para tener un lugar en el equipo y luego decide Gustavo y pone al que mejor ve o piensa que es mejor para el partido”, concluyó.