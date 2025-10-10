SUSCRÍBETE
El Deportivo

La U ya tiene asegurado el estadio en el que recibirá a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana

El duelo de ida, en territorio nacional, está programado para el 23 de octubre, mientras que la revancha en Argentina será el 30 del mismo mes.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
La U debió enfrentar a Alianza Lima en Coquimbo por la realización del Mundial Sub 20. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Universidad de Chile ya tiene asegurado el estadio en el que enfrentará a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Este viernes el Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmó que la U podrá recibir al conjunto argentino en el Estadio Nacional, después de sostener una reunión conjunta con el Comité Organizador Local (COL) del Mundial Sub 20 de la FIFA.

En el acuerdo contempla que el cuadro universitario colabore en el retiro del cableado, pantallas leds perimetrales y la desinstalación del branding de FIFA y estructuras temporales del recinto deportivo para poder tenerlo en condiciones para el duelo de ida que está programado para el 23 de octubre a las 19.00 horas, cuatro días después de la gran final del Mundial Sub 20.

“Este esfuerzo conjunto con la Universidad de Chile y el Comité Organizador del Mundial Sub 20 refleja nuestro compromiso con el deporte nacional y la capacidad de adaptarnos a los desafíos que se presentan. Nos enorgullece facilitar este sueño internacional para la U, brindando la oportunidad de disputar un partido tan importante en el emblemático Coliseo Central del Parque Estadio Nacional”, expuso Israel Castro, director nacional del IND.

Una vez realizado este encuentro, la U deberá prepararse para el duelo de revancha contra Lanús, el 30 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Un regreso esperado, pero sin público

Debido a la realización del Mundial Sub 20, U. de Chile debió enfrentar el duelo de revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Tras el paso a la siguiente ronda, el ministro del Deporte Jaime Pizarro había declarado que difícilmente iba a estar disponible el recinto debido a que el 19 de octubre terminará el Mundial Sub 20, lo que dejaba poco margen para el trabajo logístico de entrega del coliseo.

“Tras el Mundial Sub 20 el estadio queda unos días en manos de la FIFA. En principio, imagino que no estará disponible, salvo que existan condiciones que después lo cambien”, explicó en ese entonces el secretario de Estado.

Si bien el Estadio Nacional podrá ser ocupado por la U, no podrá ingresar público debido al castigo que arrastran los azules por los dramáticos sucesos de Avellaneda. En total, deben cumplir siete encuentros sin hinchas como local y siete como visitante. Frente a Alianza Lima cumplieron esos primeros dos cotejos, lo que, en el caso de los duelos como anfitrión, significa una pérdida superior al millón de dólares por cada uno.

En tanto, el ente sudamericano programó la otra llave de semifinales entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle. La ida se disputará el 21 de octubre en Quito y la vuelta será el 28 del mismo mes en Belo Horizonte.

