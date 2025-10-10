El inesperado dardo de Ronald Fuentes contra Cristián Cuevas tras la victoria de la UC sobre Ñublense

Universidad Católica salió victoriosa ante Ñublense en el partido que se desarrolló este jueves en el Claro Arena. Una de las jugadas que acabaron marcando el desarrollo del encuentro fue la temprana expulsión de Osvaldo Bosso en los Diablos Rojos.

En la primera jugada del partido, el defensa derribó a Cristián Cuevas y, si bien el árbitro Héctor Jona desestimó la falta en primera instancia, el juez recibió el llamado del VAR y tras la revisión decidió mostrarle la tarjeta roja al zaguero del club chillanejo.

Tras el partido, el técnico de Ñublense, Ronald Fuentes, analizó la derrota y lanzó un inesperado comentario contra el Cimbi Cuevas.

“Estoy tranquilo, dentro de lo que afecta una derrota, pero estoy tranquilo por lo que hicimos. A los cinco minutos tuvimos que cambiar el plan de juego que teníamos y dentro de eso creo que lo hicimos bastante bien. No es fácil jugar contra un equipo que tiene la posesión. Con diez nos manejamos de buena manera. Llegamos bien y nos generamos oportunidades de gol y católica tuvo una en el primer tiempo. Nos atrevimos a jugar y eso me dejó contento”, comentó el DT en conferencia de prensa.

“En el segundo tiempo la idea no era desordenarnos. Lo hicimos bien. Si bien no tuvimos la profundidad, tuvimos un par de ocasiones claras. Me quedo con el funcionamiento colectivo y porque creo que retomamos lo que habíamos perdido en los dos partidos anteriores”, añadió.

Luego profundizó sobre la expulsión criticando el funcionamiento del VAR. “Se nota que los árbitros no han visto para nada el Mundial. Esas jugadas no las están cobrando. No hay ninguna intención, es una jugada de fútbol. Todos conocen como es (Cristián) Cuevas que se tira mucho y me llamó la atención, porque (Héctor) Jona no lo cobró, no lo vio. Fue al VAR y el VAR llama por cualquier cosa. Nunca me ha gustado el VAR, sigo insistiendo en lo mismo. Se respeta porque es parte del juego, pero están tomando mucho protagonismo en el fútbol chileno y no le está haciendo bien para nada”, lanzó.

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“Los criterios de los árbitros en el fútbol... es muy difícil que se regularice o que sea todo estándar. Este mismo faul ha pasado un montón de veces y no se ha cobrado. Entonces si se cobra, que se cobre todas las veces. Si no, que no se cobre nunca”, continuó.

Las metas en la recta final

Más adelante, apuntó que el objetivo para lo que resta del campeonato es “sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Todos los partidos están siendo complicados. Si dentro de eso nos da para pelear un torneo internacional, bienvenido“.

“(La expulsión) condicionó el partido. Lo hicimos bien en general. No creo que la gente diga que Ñublense jugó mal. Tratamos de cerrar los espacios. Hicimos un partido muy correcto en relación a lo que presentaba el rival y en relación a tener un jugador menos”, remarcó.

A su vez, tuvo palabras para referirse al escaso poder goleador de su escuadra. “Los resultados son importantes. Podemos no pensar tanto en el descenso. Lo que está claro es que tenemos que mejorar. Los remates... en algún momento se nos va a abrir el arco rival. No somos un equipo de convertir muchos goles, pero tenemos que empezar a convertir de nuevo. La toma de decisión final siguen siendo los jugadores”, expuso.

“Tratamos de llevar esta idea de juego la llevamos desde el principio. A veces resulta más o menos, pero la idea es tratar de jugar, llegar con gran cantidad de jugadores al área rival, ser un equipo ordenado. Son circunstancias del juego que hemos ido manejando bien. Hoy los felicité por el partido que hicieron”, agregó.

“Los remates a distancia no la trabajamos muchos y tuvimos opciones donde no correspondía. Independiente de eso, a través del buen juego generamos oportunidades. Estamos con un plantel bastante corto, pero tranquilo. Estamos trabajando todos bien y hoy demostramos que podemos jugar de igual a igual contra cualquiera”, cerró Ronald Fuentes.