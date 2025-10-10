SUSCRÍBETE
El Deportivo

La fuerte autocrítica de Gary Medel en la UC: “Contento por el triunfo, pero el juego fue una mierd...”

Pese a que Los Cruzados ganaron y quedaron como escoltas del puntero en la Liga de Primera, no mostraron un gran nivel ante Ñublense.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad Católica se impuso por la cuenta mínima a Ñublense en el Claro Arena, en un duelo pendiente de la fecha 19 de la Liga de Primera. A pesar de que ganaron y se instalaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 42 puntos, las caras no fueron las más felices en la franja una vez finalizado el compromiso.

Los de Chillan se quedaron con un futbolista menos a los 5 minutos de partido por la expulsión de Osvaldo Bosso. Las condiciones estaban dadas para que los de Daniel Garnero brillaran en la precordillera, pero eso no ocurrió.

Una brutal autocrítica

Gary Medel no adornó nada. Una vez concluido el partido, hizo una fuerte autocrítica por el nivel que mostraron, a pesar del resultado: “Contento por el triunfo, pero el juego fue una mierda. No pudimos presionar, ellos tuvieron más la posesión. Con un jugador más todo el partido no creamos chances, no tuvimos buen juego, pero lo positivo es que ganamos. Tenemos que mejorar, no nos puede volver a pasar esta situación”, comenzó diciendo a TNT Sports.

No obstante, valoró el triunfo, ya que los deja en un puesto que les entrega clasificación directa a la Copa Libertadores del próximo año: “Es nuestro primer objetivo hoy en día, el equipo está bien, tenemos un plantel que se vive día a día y uno tiene que ayudar, sea dentro como afuera. Me siento bien. Estamos en una racha positiva y esperamos seguir de la misma forma”, cerró.

El héroe de la jornada coincide

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Eduard Bello, con un espectacular tiro libre, fue el autor del único gol del partido. A pesar de la felicidad por el resultado, su análisis del encuentro fue en la misma línea que el Pitbull: “Hoy estuvimos muy imprecisos y el jugador de más no lo aprovechamos, pero estos son los partidos que se ganan a veces con una pelota parada”.

Además, dio detalles de su gol y se ilusiona por la posición en que quedan en el torneo: “En la semana lo practicamos, estoy yo, Jhojan Valencia o Cristián Cuevas. Hoy se pudo dar, así que hay que seguir trabajando, porque en partidos difíciles nos ayuda un montón (los tiros libres). Te ilusionas al estar en esa posición y venir de triunfos consecutivos. Hay que mantener los pies sobre la tierra, tenemos que seguir mejorando, estamos dando pasos importantes", cerró.

