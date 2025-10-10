Colo Colo derrota a San Lorenzo y avanza sin ceder puntos ni goles a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo había tenido un año centenario para el olvido. Pero su rama femenina le está dando alegrías a las huestes albas, gracias a su paso demoledor en el torneo local y su clasificación de manera invicta a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Las dirigidas por Tatiele Silveira ya habían dado cuenta de Olimpia y Sao Paulo, pero el intrincado sistema de clasificación que le puso Conmebol al torneo continental, no habían asegurado el paso de las chilenas a los cuartos de final del mencionado certamen.

Fue así como llegaron al duelo con San Lorenzo y buscaron desde el inicio la apertura de la cuenta a través de Rosario Balmaceda (12′), Yenny Acuña (30′) y Yastin Jiménez (41′). Pero el gol recién llegó en el minuto 44: presión alta de las representantes del Cacique, una corrida de Acuña y tras su centro preciso, Mary Valencia abrió la cuenta, anotó su cuarto tanto personal en la justa internacional y se transformó en la máxima artillera de la justa.

Tras el descanso, Valencia convirtió la segunda diana del encuentro, pero el VAR la anuló por una mano previa de la atacante colocolina. Y aunque San Lorenzo intentó evitar su eliminación, Sao Paulo le ganó a Olimpia en el otro encuentro del Grupo C, el arco defendido por Ryann Torrero no pasó grandes sustos en el complemento.

Fue así entonces, que sin ceder ni un punto y tampoco ni un sólo gol en contra (marcó 4 a favor), las Albas avanzaron a la fase de las ocho mejores y ahora se deberán medir con Libertad el próximo domingo 12 de octubre en un horario a definir.

Colo Colo con gol de Mary Valencia derrotó a San Lorenzo y clasificó como lider del grupo C a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores Femenina 2025pic.twitter.com/96Pw0kabRP — Chilean Premier League (@AbranCancha8) October 10, 2025

Universidad de Chile cae y es eliminada de la Copa

La U fue eliminada tempranamente de la Copa Libertadores Femenina. Foto: @udechilefem

La U tenía la obligación de ganar si es que quería clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los empates ante Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay las ponía en una incómoda posición en el Grupo D.

Pero la ilusión comenzó a diluirse rápidamente, pues -a los siete minutos- Melanin Aponzá marcó el primero para las cafeteras. Y aunque Valentina Díaz tuvo dos ocasiones para empatar, una de ellas pegó en el travesaño (27′), se fueron al descanso perdiendo por la cuenta mínima.

En el inicio de la segunda parte, llegó una chance en los pies de Rebeca Fernández, que otra vez el travesaño devolvió (54′), pero Kelly Ibargüen ahogó cualquier intento de darlo vuelta al marcar la segunda y definitiva cifra para Cali en el minuto 60.

Finalmente, Franchesca Caniguán fue expulsada en los estudiantiles en el minuto 86 y ahí terminó la lucha de las laicas que no pudieron ganar en el torneo continental y se devuelven a casa de manera temprana.