Colo Colo imparable en la Copa Libertadores Femenina: le gana a Sao Paulo y clasifica a cuartos de final

La Copa Libertadores Femenina vivió su segunda fecha de la fase grupal y Colo Colo no la tenía fácil, pues enfrentaba a las siempre poderosas integrantes de Sao Paulo. Las albas venían de ganarle a Olimpia en la primera jornada y las brasileñas habían hecho lo propio con San Lorenzo, por lo que ambas escuadras buscaba dar un paso adelante para clasificar a cuartos de final.

Y aunque las paulistas comenzaron atacando, las chilenas tuvieron la más clara, en el minuto 13, cuando Mary Valencia le sacó pintura al arco protegido por Carla. Luego, a los 25′, Yanara Aedo tuvo otra chance, pero su remate fue bien controlado por la portera rival. Y Sao Paulo solo respondió al final de la primera parte, cuando Aline ingresó por la derecha y remató cruzado, pero muy desviado.

El segundo tiempo se inició con un claro inicio de las colocolinas y Valencia tuvo otra chance de anotar, cuando se equivocó la defensa santa y su remate se estrelló en el palo (54′).

Sin embargo, la delantera tendría su revancha cuatro minutos después, cuando recibió un centro de Yenny Acuña y definió con un toque de su pierna derecha, para abrir la cuenta en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Argentina.

Luego, las muchachas que jugaron de negro comenzaron a defender la ventaja y Sao Paulo comenzó a buscar la igualdad. La misma que casi llegó en el minuto 79, cuando un mal despeje cayó en los pies de Bruna Calderan y su remate pegó la parte exterior de la malla.

Pero más allá de eso, Colo Colo no sufrió grandes zozobras y manejó la pelota hasta que el pitazo final selló su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental. Eso sí, antes deberá enfrentar -en el último cotejo de la fase grupal- a San Lorenzo para intentarán asegurar el primer lugar de su apartado (jueves, 20 horas).

La U enfrentó a Libertad en la Libertadores Femenina. Foto: @udechilefem.

La U volvió a empatar y definirá su clasificación en la última fecha

Universidad de Chile tenía la obligación de ganar, pues había igualado en la jornada inaugural con Nacional de Uruguay y lo mismo corría para su rival, Libertad, ya que también había repartido puntos con Deportivo Cali.

Mas, las Leones entendieron el mensaje y tuvieron dos chances claras en los pies de Daniela Zamora (9′) y Bárbara Sánchez (14′). Luego, Karen Fuentes lo intentó a los 36′, pero su remate al ángulo no encontró la red.

Ya en la segunda parte, se reclamó un penal en contra de Rebeca Fernández, pero tras la revisión del VAR no se sancionó la pena máxima para la U (58′). Tras ello, las chilenas no lograron acercarse al arco de Patri López y sentenciaron un empate sin goles que las deja con la obligación de ganarle a las colombianas (jueves, a las 16 horas) si quieren avanzar directamente y no depender de otros resultados.