SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Colo Colo imparable en la Copa Libertadores Femenina: le gana a Sao Paulo y clasifica a cuartos de final

Las albas derrotaron por la mínima a las brasileñas y con ello aseguraron, una fecha antes, meterse entre las ocho mejores del torneo continental.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Colo Colo enfrentó a Sao Paulo en la segunda fecha de la fase grupal. Foto: @ColoColoFem.

La Copa Libertadores Femenina vivió su segunda fecha de la fase grupal y Colo Colo no la tenía fácil, pues enfrentaba a las siempre poderosas integrantes de Sao Paulo. Las albas venían de ganarle a Olimpia en la primera jornada y las brasileñas habían hecho lo propio con San Lorenzo, por lo que ambas escuadras buscaba dar un paso adelante para clasificar a cuartos de final.

Y aunque las paulistas comenzaron atacando, las chilenas tuvieron la más clara, en el minuto 13, cuando Mary Valencia le sacó pintura al arco protegido por Carla. Luego, a los 25′, Yanara Aedo tuvo otra chance, pero su remate fue bien controlado por la portera rival. Y Sao Paulo solo respondió al final de la primera parte, cuando Aline ingresó por la derecha y remató cruzado, pero muy desviado.

El segundo tiempo se inició con un claro inicio de las colocolinas y Valencia tuvo otra chance de anotar, cuando se equivocó la defensa santa y su remate se estrelló en el palo (54′).

Sin embargo, la delantera tendría su revancha cuatro minutos después, cuando recibió un centro de Yenny Acuña y definió con un toque de su pierna derecha, para abrir la cuenta en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Argentina.

Luego, las muchachas que jugaron de negro comenzaron a defender la ventaja y Sao Paulo comenzó a buscar la igualdad. La misma que casi llegó en el minuto 79, cuando un mal despeje cayó en los pies de Bruna Calderan y su remate pegó la parte exterior de la malla.

Pero más allá de eso, Colo Colo no sufrió grandes zozobras y manejó la pelota hasta que el pitazo final selló su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental. Eso sí, antes deberá enfrentar -en el último cotejo de la fase grupal- a San Lorenzo para intentarán asegurar el primer lugar de su apartado (jueves, 20 horas).

La U enfrentó a Libertad en la Libertadores Femenina. Foto: @udechilefem.

La U volvió a empatar y definirá su clasificación en la última fecha

Universidad de Chile tenía la obligación de ganar, pues había igualado en la jornada inaugural con Nacional de Uruguay y lo mismo corría para su rival, Libertad, ya que también había repartido puntos con Deportivo Cali.

Mas, las Leones entendieron el mensaje y tuvieron dos chances claras en los pies de Daniela Zamora (9′) y Bárbara Sánchez (14′). Luego, Karen Fuentes lo intentó a los 36′, pero su remate al ángulo no encontró la red.

Ya en la segunda parte, se reclamó un penal en contra de Rebeca Fernández, pero tras la revisión del VAR no se sancionó la pena máxima para la U (58′). Tras ello, las chilenas no lograron acercarse al arco de Patri López y sentenciaron un empate sin goles que las deja con la obligación de ganarle a las colombianas (jueves, a las 16 horas) si quieren avanzar directamente y no depender de otros resultados.

Más sobre:Colo ColoLa UUniversidad de ChileCopa Libertadores FemeninaColo Colo vs Sao PauloUniversidad de Chile vs LibertadCopa LibertadoresConmebol

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Municipalidad de La Florida denuncia amenazas contra funcionarios por desalojo de Campamento Dignidad

Reportan que Trump ordenó detener contactos diplomáticos que buscaban acuerdo con Venezuela

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Comando de Matthei bajo presión: busca fórmulas para estrechar la diferencia con Kast

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

4.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Municipalidad de La Florida denuncia amenazas contra funcionarios por desalojo de Campamento Dignidad
Chile

Municipalidad de La Florida denuncia amenazas contra funcionarios por desalojo de Campamento Dignidad

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas
Negocios

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017

Gremios de la construcción llevan al TDLC nueva norma sobre conexión de proyectos al suministro eléctrico

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty
Tendencias

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Internado en su casa y con pronostico reservado: preocupación en Boca Juniors por Miguel Ángel Russo
El Deportivo

Internado en su casa y con pronostico reservado: preocupación en Boca Juniors por Miguel Ángel Russo

Colo Colo imparable en la Copa Libertadores Femenina: le gana a Sao Paulo y clasifica a cuartos de final

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Reportan que Trump ordenó detener contactos diplomáticos que buscaban acuerdo con Venezuela
Mundo

Reportan que Trump ordenó detener contactos diplomáticos que buscaban acuerdo con Venezuela

Renuncia del primer ministro francés pone presión sobre Macron y profundiza temor por crisis económica

Arriesga hasta 18 años de cárcel: justicia argentina confirma procesamiento de expresidente Alberto Fernández

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile