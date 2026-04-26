Hombre muere apuñalado tras riña en Independencia

La Policía de Investigaciones (PDI) informó sobre la muerte de un hombre de 58 años durante la madrugada de este domingo en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

Según detalló el comisario de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI, Marcelo Navarro, el hombre, quien caminaba por las calles de Independencia, estuvo involucrado en una discusión con un grupo de sujetos que escaló en una agresión física con armas blancas.

Navarro precisó que la víctima falleció en el mismo lugar de los hechos por la gravedad de las múltiples heridas cortopunzantes que recibió en la zona anterior y posterior del tórax.

La BH Centro Norte de la PDI, por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica de los hechos.

“Los vecinos habrían escuchado gritos, se trataría de una discusión que culmina con una pelea (...) Se está viendo mediante las cámaras de vigilancia del sector cuántas personas habrían participado”, detalló Navarro.

En tanto, aún no se logra dar con el paradero de los sujetos que habrían atacado a la víctima, quien no contaba con antecedentes penales.