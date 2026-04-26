Detienen a hombre por femicidio frustrado en Quinta Normal tras agresión y amenaza de incendio

Detienen a hombre por femicidio frustrado en Quinta Normal tras intento de asfixia y amenaza de incendio

Un hombre de 46 años fue detenido la madrugada de este domingo por el delito de femicidio frustrado en la comuna de Quinta Normal, luego de intentar asfixiar a su conviviente y amenazar con incendiar el domicilio.

El hecho ocurrió cerca de las 03:10 horas en avenida Valdovinos, tras un llamado de vecinos a la Central de Comunicaciones (Cenco), que alertó sobre una situación de violencia intrafamiliar. Personal de la Tenencia Lo Besa concurrió al lugar y constató lo ocurrido.

Según el relato de la víctima, una mujer de 43 años, ambos habían estado consumiendo alcohol cuando se produjo una discusión. En ese contexto, el imputado habría intentado asfixiarla y posteriormente se autoinfirió una herida con un cuchillo, además de amenazar con quemar la vivienda, rociando combustible en el piso y en la ropa de la mujer.

La víctima logró salir del inmueble y pedir ayuda, lo que permitió la rápida intervención policial. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve.

Detienen a hombre por femicidio frustrado en Quinta Normal tras intento de asfixia y amenaza de incendio

El Ministerio Público instruyó diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y dispuso que el detenido pase a control de detención.

El mayor Daniel Barrera, de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, destacó la rápida acción policial que evitó consecuencias mayores.

“Durante la madrugada, una mujer fue víctima de agresión por parte de su pareja (…) el sujeto habría intentado agredirla de una manera mucho más grave, es decir, quitándole la vida mediante la utilización de un arma blanca”, señaló.

Asimismo, añadió que “gracias al oportuno llamado de vecinos y a la rápida llegada de Carabineros, se logró la detención del individuo y evitar que intentara incendiar el domicilio”.

Desde la institución destacaron que la víctima se encuentra fuera de riesgo y que el procedimiento permitió evitar un desenlace fatal.