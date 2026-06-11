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    Tras informe de Contraloría por censistas con antecedentes: INE confirma apertura de sumario y denuncia al Ministerio Público

    Informe de la Contraloría arrojó que el INE, en el marco del Censo 2024, contrató a 16 personas con antecedentes penales y a 14 extranjeros no habilitados para trabajar en el país.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Esta jornada, se conoció que la Contraloría General de la República detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a 16 personas que contaban con antecedentes penales -por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas- para cumplir funciones en el Censo 2024.

    Asimismo, el ente contralor advirtió también en un informe que el INE contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país.

    Por esta razón, ordenó al organismo instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivar de las situaciones detalladas en el informe.

    Y esta misma jornada, el propio INE confirmó que ya dio inicio a esta investigación sumaria, mediante un comunicado donde indicaron que el instituto recibió el 10 de marzo pasado el informe final de la Contraloría respecto de la auditoría realizada a los procesos asociados al Censo 2024.

    El texto agrega que, tras analizar las observaciones de dicho informe y adoptar las medidas correctivas, el INE “conforme a la normativa vigente y a los procedimientos institucionales establecidos para este tipo de procesos, presentó ante el ente de control, con fecha 18 de marzo de 2026, una solicitud de reconsideración legal en relación a determinadas observaciones vinculadas a procedimientos de cobro de multas, censistas sin respaldo para trabajar y arrendamientos”.

    Tras esto, añade que “el Instituto Nacional de Estadísticas adoptó la instrucción inmediata de un sumario administrativo – con fecha 13 de marzo de 2026- en relación con los 16 censistas con antecedentes penales (0,04% del total contratado) además de haber efectuado las denuncias respectivas al Ministerio Público, las cuales se encuentran actualmente en investigación”.

    Asimismo, relevan que “en el mismo proceso sumarial, se está investigando, además, la eventual responsabilidad administrativa por la contratación de 14 censistas extranjeros que no habrían estado habilitados para trabajar en el país (0,03% de todas las contrataciones)”.

    Más sobre:INEContraloríaCensocensistasantecedentes penalesextranjeros

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