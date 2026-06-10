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    Contraloría detecta que INE contrató 16 censistas que tenían antecedentes penales

    Además, el organismo fiscalizador advirtió de la contratación de 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    INE revela primeros datos sobre la población y distribución de sexo.

    La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató un total de 16 personas que contaban con antecedentes penales, por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas, para cumplir funciones en el Censo 2024.

    Así lo dio a conocer el organismo fiscalizador en su Informe N°194-2025, emitido este año, que analizó los contratos suscritos por esa repartición en las distintas etapas del proceso.

    Según se explica en el documento, 6 de las 16 personas contratadas presentaron certificados de antecedentes donde, si bien estos indicaban condenas, la empresa encargada al momento de recibirlos no cumplió con su deber de validarlos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, por lo que no advirtió que dichas personas tenían condenas. Asimismo, en otros 10 casos, el organismo directamente no acreditó que haya requerido tales certificados al realizar las contrataciones.

    La Contraloría también advirtió que el INE contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en el país. En detalle, 5 de ellos corresponden a exresidentes definitivos o temporales/transitorios, a los que se les revocó la residencia por diversos motivos; incluso uno de ellos mantenía pendiente una expulsión administrativa del país.

    Por otra parte, dicha institución no acreditó que más de 130 personas contratadas contaran efectivamente con los antecedentes educacionales requeridos para los cargos de coordinador de local censal y gestor administrativo.

    Debido a estas faltas de control, la entidad auditada no aplicó multas a favor del Fisco por $131.972.500 a las empresas contratadas para el reclutamiento y selección de los trabajadores para cumplir funciones en el Censo 2024.

    Ante el descubrimiento, la Contraloría ordenó al INE instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivar de las situaciones detalladas en el informe.

    Por otra parte, la Contraloría ya formuló un reparo por $315.645.819. Además, se está analizando la reevaluación presentada por la entidad auditada respecto del pago sin justificación por $166.356.508 por las labores que pagó a los censistas, pero que no logró acreditar su efectiva realización.

    También se le dio un plazo de 60 días hábiles a la Subsecretaría de Bienes Nacionales para el destino de los computadores y smartphones almacenados. Además, el informe fue remitido al Ministerio Público para los fines que correspondan.

    Otras observaciones

    Un hallazgo adicional se refiere a que una exasesora contratada por el Instituto Nacional de Estadísticas participó como experta en la comisión evaluadora de la licitación adjudicada, pese a que era representante legal de una de las empresas intervinientes.

    Por otro lado, se detectó que el servicio no pudo acreditar que 515 censistas hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas (por las cuales recibieron un pago de $166.356.508), lo que implica una falta de supervisión y control de los censistas.

    Asimismo, la CGR detectó a 267 personas que prestaron servicios en el INE para la ejecución del censo y que, entre marzo y junio de 2024, se encontraban simultáneamente contratadas por otras instituciones públicas. No obstante, dichas personas no declararon esta situación, pese a que estaban obligadas a hacerlo mediante declaraciones juradas simples presentadas al Instituto Nacional de Estadísticas. Por este motivo, los casos serán remitidos al Ministerio Público.

    Además, se constató que el organismo de estadísticas suscribió 77 contratos de arriendo destinados a oficinas y locales censales a nivel nacional, sin contar con fundamentos técnicos o formales que respaldaran el motivo para ello, ni que justificaran la selección de los inmuebles sobre otras opciones más favorables.

    En este contexto, se advirtió que cinco de los contratos de arriendo tuvieron una duración de hasta 12 meses, en circunstancias que el Censo duró aproximadamente solo 5 meses, verificándose un pago no justificado de $49.430.231.

    También se verificó que el INE, el 1 de mayo de 2024, pagó a nivel nacional $134.243.088 para el traslado de funcionarios y censistas; sin embargo, el servicio no realizó labores censales ese día que justificarían dicho pago.

    Finalmente, se estableció que la entidad a cargo del proceso censista no planificó el destino de los 4.588 computadores y 37.529 smartphones adquiridos para el proceso 2024, por lo que, tras la actividad, los equipos estuvieron 5 meses en bodegas arrendadas. Al 7 de noviembre de 2025, aún permanecían almacenados 484 computadores y 29.226 smartphones en la Subsecretaría de Bienes Nacionales.

    Más sobre:CensoContraloría

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