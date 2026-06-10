Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

Termina la ansiada espera porque este jueves comienza la nueva edición de la Copa del Mundo 2026, que en este año tendrá sede conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Se trata de una versión inédita de la cita global, al presentar la participación de 48 selecciones, lo que posiciona a este evento como el más grande de la historia.

Con todo, la competencia planetaria considera una programación de 104 partidos, que se desarrollarán en estadios distribuidos a lo largo de 16 ciudades de los tres países norteamericanos.

Cuándo es la inauguración del Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 comienza este 11 de junio con su ceremonia inaugural, a partir de las 13:00 horas en horario de Chile.

Se trata del primero de tres espectáculos que darán la bienvenida a los espectadores, uno por cada país organizador, que fusionarán música, arte y cultura junto al deporte de alcance global.

La puesta en escena tendrá lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México, previo al primer partido del Mundial que enfrentará al anfitrión con Sudáfrica a partir de las 15:00 horas.

Entre los artistas invitados a la primera parte de la trilogía de inauguraciones se confirmó a Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

Además, Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional de México y Tyla estará a cargo del equivalente de Sudáfrica. También estará Shakira junto a Burna Boy, quienes interpretarán el tema Dai Dai.

Dónde ver el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 tiene transmisión exclusiva en televisión abierta por las pantallas de Chilevisión , donde se confirmó la cobertura de 52 partidos en vivo.

Además, la totalidad de 104 partidos de la Copa del Mundo se pueden ver en el canal DSports de DirecTV.

En tanto, la cobertura online del evento va por las plataformas DGO, Disney+ en su Plan Premium y Paramount+.