Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

José Carlos Pérez Asencio (33) llegó a Chile en 2017. Fue parte de las que se conocen como las primeras camadas de profesionales que arribó a Chile con la finalidad de establecerse en estas tierras en medio del masivo éxodo de Venezuela.

Tras dos años de su llegada, en 2019, ingresó a trabajar al Banco Santander para desempeñarse en lo que venía haciendo en su país. Allá trabajó casi 14 años como “especialista en créditos”.

Luego pasaron un par de años para que su permanencia en Chile, la que está en situación migratoria regular, comenzara a contaminarse con el mundo delictual. En el banco su trabajo consistía en recibir pagos de cuentas que están morosas o castigadas.

Lo que era el destino de un ejecutivo de un banco que partía su carrera en otro país, terminó de la peor forma posible.

Pérez Asencio fue detenido esta semana por estar vinculado al Tren de Aragua en una causa vinculada a extorsiones y lavado de activos. El imputado, quien será formalizado el domingo, utilizó sus conocimientos para mover grandes cantidades de dinero hacia el extranjero y lavar el dinero que ingresaba de delitos como extorsiones. Todo en el marco de la Operación Tokyo, el mayor golpe que ha dado la Fiscalía y la PDI al Tren de Aragua en Chile.

Esta es la primera vez, hasta ahora, que un profesional bancario es vinculado a esta banda de origen venezolano, lo que ha despertado alertas en las autoridades.

El vínculo

Para los investigadores aún no es del todo claro cómo y por qué Asencio se involucró con el crimen organizado.

Sí es claro que fue en 2022 cuando comenzó a recibir dinero del crimen organizado, principalmente de extorsiones de hechos ocurridos en la capital y en regiones. Quienes conocen del caso dicen que es poco probable que haya estado bajo amenaza tanto tiempo sin realizar una denuncia, por lo que su participación sería bajo su propio consentimiento.

Su labor consistía en abrir cuentas corrientes y por ahí mover dineros. De hecho, alcanzó a sacar ocho cuentas corrientes para esos fines.

Por esas cuentas -de Santander, Scotiabank, Falabella, BCI y BancoEstado- movió más de $400 millones que provenían de negocios ilegales.

La instrucción era clara: las extorsiones debían llegar a alguna de esas cuentas para que Asencio las moviera y así borrar las huellas de su ingreso ilegal.

Usando su conocimiento, se mantuvo en esas actividades entre 2022 y 2025 sin ser detectado. Esa plata luego se pasaba a criptomonedas y salía de Chile. Si bien Asencio se encontraba en un eslabón intermedio en la pirámide, como presta cuentas, su conocimiento en materia bancaria lo posicionaba en un rol relevante en la agrupación, que estaba siendo liderada por un sujeto conocido como “Yefri”, desde Venezuela.

Su nombre quedó al descubierto cuando los investigadores revisaran el teléfono de Bárbara Hernández, una mujer venezolana apodada como “Barby” que participó de un after party en Lampa que terminó con un homicidio quíntuple en 2024.

Allí pudieron ver mensajes de “Yefri” pidiendo dineros de extorsiones para ser transferidos a una de las cuentas del ejecutivo del Banco Santander. Así fue como se gestó el inicio de la caída del banquero que percibía una renta de no más de $2 millones.

La investigación, denominada como operación Tokyo, es una de las investigaciones más grandes de lavados de activos que el Ministerio Público haya detectado. “Estamos hablando de una cifra superior a $78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, dijo el fiscal Héctor Barros el martes cuando se informó de la detención de 19 sujetos vinculados al Tren de Aragua.

Mientras la Fiscalía y la PDI estaba tras sus pasos, Asencio se encontraba tramitando la ciudadanía chilena definitiva.