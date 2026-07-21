“El impacto ha sido bien fuerte”: gobernador de Atacama afirma que se necesita “más flujo de recursos” para afrontar la emergencia

Las regiones de Atacama y Coquimbo han sido las más afectadas por el sistema frontal que se ha dejado sentir en gran parte del país. De acuerdo al último reporte de Senapred, más de 100 mil personas se encuentran aisladas, principalmente en esos sectores.

El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, señaló que “el impacto ha sido bien fuerte” en la zona.

En diálogo con radio Agricultura, la autoridad regional remarcó que “ahora la concentración está en seguir enfrentando esta emergencia, porque sigue lloviendo”.

En ese sentido, destacó el trabajo de los equipos desplegados en terreno. “Aquí ha habido una coordinación bien importante, eso quiero destacarlo, para enfrentar de la mejor forma posible este sistema frontal que nos tiene evidentemente un poco superados, porque no es un territorio que esté acostumbrado a recibir esta intensidad de lluvia ”.

Vargas recordó que en 2015 la zona norte sufrió aluviones producto de inusuales precipitaciones, situación que generó graves consecuencias. En ese sentido, aseguró que “a partir de ahí se viene haciendo un trabajo persistente en materia de planificación territorial y construcción de obras de mitigación que son inversiones bien significativas”.

Con ello, planteó que ahora “se empieza a fortalecer un plan que ya iniciamos después del año 2015 producto de los aluviones".

Las graves consecuencias de este sistema frontal motivaron al Presidente José Antonio Kast a viajar hasta la zona norte. Allí el Mandatario mantendrá un encuentro con el gobernador para abordar los daños causados por el temporal.

La visita del Presidente se da luego que decretara estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco. Para el gobernador la medida “es importante porque lo que se viene en términos de recuperación de la zona no es simple y aquí se requieren procedimientos administrativos que sean eficientes y rápidos “.

Por otra parte, el gobernador destacó que se necesitan más recursos en la zona. “Lo otro que necesitamos, que lo planteamos también junto con los alcaldes de la provincia del Huasco principalmente, es más flujo de recursos”.

“El plan de recuperación va a requerir flujos de recursos adicionales , aquí se ha hablado mucho del 2% del gobierno regional, pero es un monto bastante acotado”, sostuvo.

La autoridad remarcó que ya se han aprobado millonarias “transferencias a los municipios principalmente por más de 1.100 millones, por lo tanto ese fondo lo más probable es que esta semana se acabe, nos vamos a quedar absolutamente cortos y hay que recuperar caminos, hay que recuperar los puentes, hay que recuperar las viviendas”.