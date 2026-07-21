SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “El impacto ha sido bien fuerte”: gobernador de Atacama afirma que se necesita “más flujo de recursos” para afrontar la emergencia

    La autoridad regional destacó los trabajos de los equipos de emergencia y la visita del Presidente Kast en la zona, pero remarcó que ya se han destinado altas sumas de dinero a los municipios. "Nos vamos a quedar absolutamente cortos", advirtió.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Las regiones de Atacama y Coquimbo han sido las más afectadas por el sistema frontal que se ha dejado sentir en gran parte del país. De acuerdo al último reporte de Senapred, más de 100 mil personas se encuentran aisladas, principalmente en esos sectores.

    El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, señaló que “el impacto ha sido bien fuerte” en la zona.

    En diálogo con radio Agricultura, la autoridad regional remarcó que “ahora la concentración está en seguir enfrentando esta emergencia, porque sigue lloviendo”.

    En ese sentido, destacó el trabajo de los equipos desplegados en terreno. “Aquí ha habido una coordinación bien importante, eso quiero destacarlo, para enfrentar de la mejor forma posible este sistema frontal que nos tiene evidentemente un poco superados, porque no es un territorio que esté acostumbrado a recibir esta intensidad de lluvia”.

    Vargas recordó que en 2015 la zona norte sufrió aluviones producto de inusuales precipitaciones, situación que generó graves consecuencias. En ese sentido, aseguró que “a partir de ahí se viene haciendo un trabajo persistente en materia de planificación territorial y construcción de obras de mitigación que son inversiones bien significativas”.

    Con ello, planteó que ahora “se empieza a fortalecer un plan que ya iniciamos después del año 2015 producto de los aluviones".

    Las graves consecuencias de este sistema frontal motivaron al Presidente José Antonio Kast a viajar hasta la zona norte. Allí el Mandatario mantendrá un encuentro con el gobernador para abordar los daños causados por el temporal.

    La visita del Presidente se da luego que decretara estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y en la provincia de Huasco. Para el gobernador la medida “es importante porque lo que se viene en términos de recuperación de la zona no es simple y aquí se requieren procedimientos administrativos que sean eficientes y rápidos“.

    Por otra parte, el gobernador destacó que se necesitan más recursos en la zona. “Lo otro que necesitamos, que lo planteamos también junto con los alcaldes de la provincia del Huasco principalmente, es más flujo de recursos”.

    “El plan de recuperación va a requerir flujos de recursos adicionales, aquí se ha hablado mucho del 2% del gobierno regional, pero es un monto bastante acotado”, sostuvo.

    La autoridad remarcó que ya se han aprobado millonarias “transferencias a los municipios principalmente por más de 1.100 millones, por lo tanto ese fondo lo más probable es que esta semana se acabe, nos vamos a quedar absolutamente cortos y hay que recuperar caminos, hay que recuperar los puentes, hay que recuperar las viviendas”.

    Más sobre:AtacamaSistema frontalMiguel VargasTemporalEmergencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Briones y postura del PDG para la megarreforma: “Hemos estado siempre dispuestos a cumplir con nuestra parte, el Ejecutivo se ha demorado”

    Tras primer intento fallido, Cámara aprueba creación de comisión investigadora por caso de la exministra Steinert

    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto

    PDI indaga caso: la angustiante búsqueda de amigas que subieron al Cajón del Maipo el jueves y se desconoce su ubicación

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Lo más leído

    1.
    Convenios: Fiscalía cierra investigación contra Jackson, Martínez y Crispi y comunicará decisión de no perseverar por falta de antecedentes

    Convenios: Fiscalía cierra investigación contra Jackson, Martínez y Crispi y comunicará decisión de no perseverar por falta de antecedentes

    2.
    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

    3.
    “El ensañamiento fue evidente”: Mara Sedini reaparece tras dos meses fuera del gobierno

    “El ensañamiento fue evidente”: Mara Sedini reaparece tras dos meses fuera del gobierno

    4.
    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    5.
    Senapred declara alerta roja para Limache, Quintero, Concón y Quillota por riesgo de desborde del río Aconcagua

    Senapred declara alerta roja para Limache, Quintero, Concón y Quillota por riesgo de desborde del río Aconcagua

    6.
    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Las comunas con clases suspendidas este martes y miércoles por el sistema frontal

    Las comunas con clases suspendidas este martes y miércoles por el sistema frontal

    Así funciona la red de Metro este martes 21 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 21 de julio: toda la red está operativa

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Briones y postura del PDG para la megarreforma: “Hemos estado siempre dispuestos a cumplir con nuestra parte, el Ejecutivo se ha demorado”
    Chile

    Briones y postura del PDG para la megarreforma: “Hemos estado siempre dispuestos a cumplir con nuestra parte, el Ejecutivo se ha demorado”

    Tras primer intento fallido, Cámara aprueba creación de comisión investigadora por caso de la exministra Steinert

    PDI indaga caso: la angustiante búsqueda de amigas que subieron al Cajón del Maipo el jueves y se desconoce su ubicación

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa
    Negocios

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa

    Fontaine advierte “crisis” en Codelco, anuncia pausa en plan de inversiones, pero afirma que seguirá siendo 100% estatal

    Precio del petróleo salta sobre los US$ 90 tras recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico
    Tendencias

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Los síntomas de TDAH en niños podría estar relacionado con el uso adictivo de redes sociales, según un reciente estudio

    Colo Colo cumple el trámite que falta para que Santiago Mele sea su nuevo arquero
    El Deportivo

    Colo Colo cumple el trámite que falta para que Santiago Mele sea su nuevo arquero

    “Queda reflexionar si es momento de dar un paso al costado”: Dibu Martínez pone en duda su continuidad en Argentina

    Vinícius Júnior sorprende con impactante cambio físico tras someterse a una cirugía facial tras el Mundial

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto
    Cultura y entretención

    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto

    Las mil historias de Robert Powell y Jesús de Nazaret: cuando su imagen adornó un altar en Venezuela

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    ¿Una alianza peligrosa?: Informe de HRW pone en tela de juicio la cooperación en seguridad entre EE.UU. y Ecuador
    Mundo

    ¿Una alianza peligrosa?: Informe de HRW pone en tela de juicio la cooperación en seguridad entre EE.UU. y Ecuador

    La ONU denuncia el “terrible” impacto de la guerra de Ucrania sobre los civiles y pide poner fin a los ataques

    La ONU acusa a Israel de “intensificar” sus ataques contra Gaza: “Ningún lugar es seguro”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo