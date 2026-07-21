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    Alcalde de Coquimbo acusa al Gobierno de “una descoordinación muy grande” y “falta de liderazgo” en respuesta al sistema frontal

    Según sostuvo el alcalde, “El trabajo preventivo no fue suficiente, indudablemente”, añadiendo que “nosotros enfrentamos esto mirándonos para el lado con los mismos”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Pedro Rafael Sandoval Paul

    Durante la mañana de este martes, el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, cuestionó duramente la respuesta inicial del Gobierno ante el sistema frontal acusando una “descoordinación” y “falta de liderazgo” para enfrentar la emergencia.

    En conversación con El Mostrador, el jefe comunal afirmó que los municipios debieron enfrentar prácticamente solos las consecuencias del evento meteorológico en sus inicios.

    “Lo que nos sucedió a nosotros fue enfrentar una situación con una descoordinación muy grande, con una falta de liderazgo muy grande, y también con las herramientas propias que tienen la municipalidad o las comunas”, añadió.

    Es así como el edil sostuvo que “nosotros vimos a los mismos carabineros, vimos a los mismos bomberos con los que trabajamos todo el año, pero lo que se necesitaba en ese minuto era contar con mayor personal, liberar los recursos y tener la posibilidad de accionar de mejor manera. Y eso no sucedió.”

    Aunque alcalde destacó que esto ha cambiado en los últimos días sostuvo que “la crítica va en la prevención, en lo que se hizo previo, y la crítica va en la etapa primera de la emergencia, que era la más importante y que nosotros por algo hicimos las críticas”.

    “El trabajo preventivo no fue suficiente, indudablemente”, expresó, añadiendo que “nosotros enfrentamos esto mirándonos para el lado con los mismos”.

    “Pedimos el ejército nosotros desde el minuto cero. Y eso no fue así. Prácticamente al día 3 el ejército nos dispone de un camión para poder ingresar a las zonas que nosotros ya no podíamos ingresar. Y cuando uno miraba el camión, venían 20 niños de 18 años que yo creo que nunca habían enfrentado una emergencia", detalló.

    De esta forma, Manouchehri cuestionó al Gobierno apuntando que “no sé si no lo dimensionaron, si los asesoraron mal, si pensaron que esto iba a ser menos, pero nosotros veníamos desde la región planteando una emergencia, una catástrofe prácticamente una semana antes”.

    “Yo creo que indudablemente lo pillaron en un momento en el que sus ojos estaban puestos en la agenda legislativa. Si nosotros veníamos gritando, lo que se venía para acá hace mucho tiempo. Imagínense que el ministro de Defensa estaba en Hawái mientras acá se inundaba completamente nuestra región”, expresó.

    Finalmente, el alcalde reiteró que “la crítica no viene solo desde la oposición, la crítica viene desde alcaldes oficialistas”, enfatizando que “no puede suceder hoy día que porque uno es de izquierda o porque uno es de derecha, su opinión sea debatida y debatida de mala forma”.

    Más sobre:CoquimboAlí ManouchehriSistema Frontal

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