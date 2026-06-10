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    Culto

    Jack White lanza el primer adelanto de su nuevo disco con “Dollar Bill”

    Se trata de una canción de poco más de dos minutos que adelanta Frozen Charlotte, el nuevo álbum de White a estrenarse el próximo 10 de julio vía Third Man Records.

    Por 
    Equipo de Culto

    Ya está disponible en todas las plataformas digitales y servicios de streaming, Dollar Bill, adelanto de Frozen Charlotte, el nuevo álbum de Jack White a estrenarse el próximo 10 de julio vía Third Man Records.

    Se trata de una canción de poco más de dos minutos, que abre con una frase de guitarra y alterna con fraseos de slide. Hay coincidencia en la melodía de la voz con la guitarra, muy al estilo de White.

    Dollar Bill y, consecuentemente, Frozen Charlotte, fueron adelantados a través del nuevo Third Man Release Lab, una serie online gratuita de dos partes detrás de cámaras que explora el enfoque creativo de Third Man Records para los lanzamientos musicales y desmitifica el proceso de lanzamiento de un álbum.

    White presentará Frozen Charlottea sus fans a través de una extensa gira mundial como headliner en 2026. Las fechas por Norteamérica comienzan el 10 de julio con un show agotado en The Anthem de Washington, DC, y continuarán hasta una residencia de dos noches en Coca-Cola Roxy en Atlanta, GA, los días 20 y 21 de noviembre.

    Frozen Charlotte llega después del estreno a principios de este año de dos canciones nuevas y explosivas, Derecho Demonico y G.O.D. and the Broken Ribs, disponibles ahora en todas las plataformas digitales y servicios de streaming. White y su banda celebraron el lanzamiento con interpretaciones electrizantes de ambos temas durante su sexta aparición de su carrera en Saturday Night Live de NBC.

    Escucha Dollar Bill a continuación

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