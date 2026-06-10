Jack White lanza el primer adelanto de su nuevo disco con “Dollar Bill”

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y servicios de streaming, Dollar Bill, adelanto de Frozen Charlotte, el nuevo álbum de Jack White a estrenarse el próximo 10 de julio vía Third Man Records.

Se trata de una canción de poco más de dos minutos, que abre con una frase de guitarra y alterna con fraseos de slide. Hay coincidencia en la melodía de la voz con la guitarra, muy al estilo de White.

Dollar Bill y, consecuentemente, Frozen Charlotte, fueron adelantados a través del nuevo Third Man Release Lab, una serie online gratuita de dos partes detrás de cámaras que explora el enfoque creativo de Third Man Records para los lanzamientos musicales y desmitifica el proceso de lanzamiento de un álbum.

White presentará Frozen Charlottea sus fans a través de una extensa gira mundial como headliner en 2026. Las fechas por Norteamérica comienzan el 10 de julio con un show agotado en The Anthem de Washington, DC, y continuarán hasta una residencia de dos noches en Coca-Cola Roxy en Atlanta, GA, los días 20 y 21 de noviembre.

Frozen Charlotte llega después del estreno a principios de este año de dos canciones nuevas y explosivas, Derecho Demonico y G.O.D. and the Broken Ribs, disponibles ahora en todas las plataformas digitales y servicios de streaming. White y su banda celebraron el lanzamiento con interpretaciones electrizantes de ambos temas durante su sexta aparición de su carrera en Saturday Night Live de NBC.

Escucha Dollar Bill a continuación