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    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    Natalia Álvarez Murillo y su pareja, José Galarce Pereda, fueron formalizados por la Fiscalía de Viña del Mar por delitos de estafa reiterada, luego de que, a juicio del Ministerio Público, engañaran a 18 parejas con servicios de banquetería que jamás fueron prestados. En el caso de Galarce, se decretó una orden de detención, ya que no se presentó a la audiencia.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    La mañana de este martes, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, fue formalizada la banquetera que se hizo conocida en redes sociales por la serie de servicios que no prestó en matrimonios, pese a haber recibido los pagos de casi una veintena de parejas.

    Se trata de Natalia Álvarez, propietaria de la empresa Probarte Banquetería SpA, a quien la Fiscalía de Viña del Mar le imputó el delito de estafa reiterada.

    Tras su formalización, encabezada por el fiscal Leonel González, la mujer quedó en prisión preventiva según lo decretó el mismo tribunal, al considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad.

    En paralelo, se decretó una orden de detención en contra de la pareja de Álvarez, José Galarce, quien no se presentó a la audiencia de formalización, en la que también se le imputarían cargos por su presunta participación en las estafas.

    Los matrimonios afectados

    Según la investigación del fiscal González, y tal como lo expuso durante la formalización, la pareja -a través de la empresa de banquetería- cometió la serie de estafas al menos desde finales del 2024.

    Álvarez y Galarce, según los antecedentes del Ministerio Público, se encargaron de captar parejas bajo el supuesto ofrecimiento de entregar los servicios de banquetería a través de redes sociales o en sus propias oficinas. Lo anterior, sabiendo que no contaban con la solvencia económica en la empresa para prestar dichos servicios.

    A pesar de aquello, la pareja se comprometía a realizar los matrimonios y cobraba, por adelantado, al menos el 20% del presupuesto, costo que se iba incrementando. Por dicha estafa, según la Fiscalía de Viña del Mar, fueron afectadas 18 parejas, quienes pagaron entre $ 1,7 y $ 20 millones, para posteriormente no recibir ningún servicio comprometido.

    Uno de los casos es el de una pareja representada por el abogado Agustín Walker -del estudio Merino y Compañía-, quien presentó una querella en contra de Álvarez luego de que esta no se presentara a prestar el servicio.

    Sobre el procedimiento, Walker destacó que “quedamos muy conformes con el resultado de la audiencia. El tribunal tuvo por acreditado que existió un delito reiterado de estafa cometido en contra de mis representados y las restantes víctimas. Decretó además la medida cautelar más grave que contempla el sistema, pues la imputada había buscado por todos los medios evadir la acción de la justicia”.

    “La imputada transformó un día festivo y alegre como el matrimonio de mis representados en una verdadera pesadilla, con daños que van mucho más allá de lo patrimonial. Hoy día se avanza un paso más en hacer justicia frente a esos hechos”, agregó.

    Entre los argumentos presentados por la Fiscalía, y que fueron considerados por el tribunal, está el monto total de la presunta estafa, que superaría los $ 70 millones entre los 18 matrimonios. Además de eso, el Ministerio Público apuntó ante las posibles condenas que podrían enfrentar Álvarez y Galarce, quienes de ser declarados culpables podrían tener penas que partirían en los cinco años de cárcel.

    Un día complejo

    Tras el conocimiento del caso, diversos relatos de parejas estafadas se conocieron a través de redes sociales. En todos esos relatos, las parejas afirmaron que tras el pago, y el día del evento, la entonces reputada banquetería no se presentó a los matrimonios, lo que generó inconvenientes el mismo día del evento, obligándolos a tomar medidas de último minuto.

    En el caso que representa Walker, el abogado detalló en su querella que “mis representados quedaron solos en una casona vacía y sin servicio alguno con más de 250 invitados. Decidieron, en ese momento, intentar ejecutar de alguna manera el evento comprometido, realizando a través de sus amigos y familiares las compras necesarias para tal efecto, lo que supuso un desembolso patrimonial adicional de $ 12.936.753″.

    “Con posterioridad a todo lo anterior, mis representados no volvieron a tener contacto con la Sra. Álvarez, quien jamás les respondió sus mensajes y 5 llamados, más allá de un mensaje genérico pidiendo disculpas. Tampoco les devolvió los más de veinte millones de pesos pagados bajo engaño”, concluyó.

    Más sobre:TribunalesJusticiaBanqueteríaPrisión preventiva

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