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    Gobierno activa Código Azul por descenso de temperaturas en la Región Metropolitana

    La medida entró en vigencia durante la tarde de este miércoles y se extenderá hasta pasado el mediodía de este jueves.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Código Azul. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast activó este miércoles el programa Código Azul para la Región Metropolitana, debido al descenso de las temperaturas pronosticado tras las precipitaciones registradas durante la jornada.

    La decisión fue adoptada luego de que la Dirección Meteorológica de Chile proyectara mínimas entre los 0°C y 2°C para las próximas horas, condiciones que podrían afectar especialmente a las personas en situación de calle.

    Según informó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la medida estará vigente desde las 17.00 horas de este miércoles y hasta las 13.00 horas del jueves.

    La estrategia contempla el refuerzo de los operativos móviles que recorren distintos sectores de la capital entregando alimentación, abrigo y apoyo para el traslado a albergues.

    La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que “la activación del Código Azul viene a reforzar el trabajo que hacemos regularmente con el Plan Protege Calle, que consiste en estar siempre en terreno, ayudando a que las personas en situación de calle no sufran por las condiciones meteorológicas y, en definitiva, a salvar vidas”.

    Asimismo, la secretaria de Estado llamó a la ciudadanía a reportar casos de personas que puedan requerir asistencia. Para ello, recordó que está disponible el Fono Calle 800 104 777, opción 0, servicio que funciona las 24 horas del día durante toda la semana.

    ¿Qué es el Código Azul?

    El Ministerio de Desarrollo Social y Familia explica que el Código Azul es una estrategia complementaria al Plan Protege Calle.

    Su implementación se desarrolla entre los meses de mayo a septiembre y se activa ante condiciones de severidad climática propias del invierno que pueden poner en riesgo la vida y salud de las personas en situación de calle, reforzando la oferta regular del ministerio mediante operativos móviles y/o refugios adicionales.

    Además, se señala que la estrategia entra en funcionamiento ante el pronóstico de bajas temperaturas. Puntualmente, cuando los termómetros marquen cifras iguales o menores a los 0°C, o cuando haya temperaturas menores a 5°C con lluvia o aguanieve.

    La primera activación durante este año ocurrió el pasado 8 de mayo. En la RM hay operativos en las comunas de Santiago, Estación Central, Recoleta, La Pintana, Maipú, Pudahuel, Puente Alto y San Bernardo.

    Más sobre:GobiernoCódigo AzulBajas temperaturasDMC

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