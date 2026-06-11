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    Petro pide a Trump “no intervenir” en campaña electoral de las presidenciales de Colombia

    La solicitud del mandatario colombiano se conoce luego de que el su par estadounidense asegurara que el país latinoamericano contará con la “fuerza” de Washington en caso de que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se imponga en el balotaje.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Europa Press/Contacto/Andres Moreno - Archivo. Europa Press/Contacto/Andres Mor

    El presidente colombiano Gustavo Petro instó este miércoles a su par estadounidense, Donald Trump, a “no intervenir” en la campaña del balotaje de las elecciones en que se disputarán la presidencia el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda.

    “Le solicito, como presidente de Colombia, no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted”, afirmó Petro en un mensaje publicado en redes sociales poco después de que Trump asegurara que el país latinoamericano contará con la “fuerza” de Washington en caso de que De la Espriella gane la segunda ronda electoral.

    Según recalcó el jefe de Estado sudamericano, “es delito” en su tierra que “dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad” a través de “grandes campañas en inteligencia artificial” o “transformando la mentira en verdad”.

    “Está prohibido financiar, incluso como lamentablemente se ha vuelto tradición en Colombia por el narcotráfico y la corrupción: la compra del voto”, añadió el inquilino de la Casa de Nariño.

    De la misma forma, tras defender que las relaciones entre países no deben construirse “sobre ideologías efímeras” sino “sobre pactos por la vida y la libertad permanentes”, Petro sostuvo que “cualquiera que gane” la segunda vuelta electoral “tendrá” que mantener la “amistad de hace más de dos siglos”.

    Las declaraciones del mandatario colombiano se conocen horas después de que el magnate republicano publicara en Truth Social que “si Abelardo gana (...) contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor”.

    Para que poco después el aspirante ultraderechista a suceder en el cargo al mismo Petro agradeciera el apoyo “irrestricto” de Trump en su cuenta en X.

    “Gracias por su apoyo irrestricto. Con el respaldo de los Estados Unidos y una alianza sólida y estratégica entre nuestras naciones, retomaremos el camino de la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos”, auguró De la Espriella en un mensaje escrito en inglés y español.

    Más sobre:Gustavo PetroDonald TrumpColombiaBalotajeIntervenciónAbelardo de la EspriellaMundo

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