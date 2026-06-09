104 jueces en la mira: Suprema inicia revisión de sumarios por viajes con licencia y analiza abrir cuadernos de remoción

Luego de varias semanas en que la tabla del pleno de la Corte Suprema tenía considerado iniciar la revisión de los sumarios de los funcionarios judiciales -jueces, ministros, relatores y otros funcionarios del primer escalafón- este lunes los magistrados del máximo tribunal partieron el proceso.

El pleno de la Suprema hizo la vista de los sumarios que estaban apelados, es decir, los judiciales que fueron sancionados y que pretenden conseguir un castigo menor. Este grupo de sumarios es la minoría, ya que el grueso de los procedimientos administrativos terminó en el sobreseimiento o la absolución de los investigados.

“Como es de conocimiento público, el pleno de la Corte Suprema se reunió y en la sesión de hoy se van a analizar 104 casos de funcionarios judiciales que fueron sometidos a procedimientos de investigación sumaria, con el objeto de determinar su responsabilidad por haber salido del país, en circunstancia en que se encontraban haciendo uso de licencias médicas”, dijo en un punto de prensa el secretario de la Suprema, Jorge Sáez.

El pleno de esta jornada fue extenso, partió luego del trabajo de sala y se extendió hasta pasadas las 19.00 horas. Los sumarios que venían con recurso de apelación implicaron que el pleno escuchara los alegatos de los abogados que representaban a esos jueces.

Debido a lo extenso de la vista conjunta de las causas disciplinarias, los supremos citaron otro pleno extraordinario para este martes a primera hora. En esa nueva instancia los supremos deliberarán y votarán qué hacer con las apelaciones, respecto de los cuales -en la menor cantidad de casos- ya se puso sobre la mesa la opción de abrir cuadernos de remoción.

Este tema ha generado tensión al interior de la Corte Suprema. Esto debido a que el máximo tribunal pidió revisar todos los sumarios, incluso los que no tenían apelación, es decir, los que terminaron en sobreseimiento o absolución.

Hace unas semanas, en entrevista con La Tercera, la presidenta de la Suprema Gloria Ana Chevesich explicó el porqué de esa decisión. “La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país y, por lo tanto, quiere saber cómo abordaron esos sumarios, quiere ver qué se decidió para tener una visión global”, dijo la magistrada.

Andres Perez

Esta jornada, fue Sáez quien confirmó la opción de los cuadernos de remoción. De forma escueta se limitó a decir que esa alternativa “está dentro de la facultad del pleno”. Sus palabras no implican adelantar una decisión de los magistrados, sino que simplemente una constatación de que en el horizonte de algunos supremos hay ánimo de invocar en más de algún caso la facultad del artículo 80 de la Constitución.

Dicha norma permite que la Suprema pueda vigilar el buen comportamiento de los jueces. Dicha posibilidad está tensionando al máximo a los magistrados. Esto debido a que desde afuera, todos los ojos están puestos en lo que vaya a decidir el pleno.

La presión es aún mayor si se toma en consideración la severa jurisprudencia que instaló la Tercera Sala, que está confirmando todas las destituciones de empleados públicos que viajaron al extranjero con permisos médicos que han sido vistas a través de recursos de protección. La sala lo está haciendo sin importarle explicaciones, matices, circunstancias excepcionales o alguna escala de proporcionalidad. Lo complejo es que los supremos de esta sala que empujan esta postura, solo dos estuvieron presentes en el pleno: los ministros Jean Pierre Matus y Gonzalo Ruz.

Dicho de otro modo, mientras la Suprema avala la destitución de funcionarios públicos sumariados por viajar con licencia sin ningún matiz, los plenos de las cortes de Apelaciones están haciendo vista gorda con los judiciales y, en la mayoría de los casos, se ha optado por absolver, sobreseer o aplicar medidas menores y casi nunca la apertura de un cuaderno de remoción.

El precedente más evidente de esto fue lo que ocurrió con el sumario del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia. El magistrado fue investigado por dos licencias. Una en la que viajó a Costa Rica en 2020 y otra en la que viajó a Ecuador en 2022. Por el primer hecho fue sobreseído y por el segundo -en una reñida votación- fue absuelto.

Para varios supremos hacer vista gorda en los casos en que se acreditó el viaje con reposo médico “sería un escándalo”. Sin embargo, al interior de la judicatura hay duda de la disposición que tenga la mayoría del pleno del máximo tribunal para aplicar mano dura. Por lo mismo fuentes judiciales no descartan que en la Suprema pueda ocurrir un perdonazo, el mismo que ha ocurrido a nivel de cortes de apelaciones.