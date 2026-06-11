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    Producción de cobre hasta abril cayó 8%, arrastrada por disminución en Escondida, Los Pelambres y El Teniente

    Chile elaboró 1.613.900 toneladas de cobre en los primeros cuatro meses de 2026, unas 138 mil toneladas menos que al año pasado. "El principal desafío de la minería es elevar la producción, para ello, naturalmente, debemos acelerar el otorgamiento de permisos", comenta el experto en el sector, Álvaro Merino.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Cobre anota nuevo récord y crecen las apuestas por nuevos aumentos OLIVER BUNIC

    Los resultados de producción de cobre continúan alicaídos.

    La producción del metal entre enero y abril cayó 8% frente a los mismos cuatro meses del año pasado. La ley, los yacimientos más profundos y la dependencia a las grandes minas de cobre son las principales razones detrás de la contracción que experimenta el sector minero en la producción de este mineral.

    Chile produjo 1.613.900 toneladas de cobre en el primer cuatrimestre de 2026, resultado que se compara negativamente con las 1.751.800 elaboradas el año pasado, de acuerdo a las estadísticas presentadas por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En total, son 137.900 toneladas menos.

    El comportamiento productivo de diferentes faenas afectó el ejercicio final, entre las que se cuentan los desempeños de Escondida, Los Pelambres y las divisiones de la estatal Codelco.

    Escondida, de BHP, presentó un retroceso de 13%, produciendo un total de 412 mil toneladas de cobre en el periodo, registro que es menor a las 472 mil toneladas de cobre del año pasado. Por su parte, la mina Los Pelambres, de Antofagasta Minerals,, del grupo Luksic, reportó una reducción de 8%, alcanzando una producción de 90 mil toneladas versus las 98 mil toneladas del 2025.

    Collahuasi, propiedad de Anglo American y Glencore en partes iguales de 44% y cuyo próximo presidente ejecutivo, Patricio Hidalgo, asumirá el 1 de julio, obtuvo una producción positiva frente al año pasado. Si edn 2025 Collahuasi elaboró en los primeros cuatro meses 117 mil toneladas, este año la compañía produjo 119 mil toneladas, un crecimiento de 2%.

    Codelco alicaído

    La producción propia de Codelco presentó una caída de 10%. Las siete divisiones de la estatal produjeron 361 mil toneladas de cobre, mientras que el año pasado elaboraron 401 mil toneladas. La diferencia, así, fue de 40 mil toneladas menos.

    El Teniente, que es la faena que más cayó, reportó un decrecimiento en torno a 29%, pasando de una producción de 111 mil toneladas de cobre el año pasado a 79 mil toneladas este primer cuatrimestre de 2026. El accidente ocurrido en esta faena a mediados del año pasado afectó el rendimiento productivo de la mina.

    Gaby cayó 8% en el periodo, produciendo 23 mil toneladas en los primeros cuatro meses del año; mientras Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales presentaron una disminución de 6%, elaborando 187 mil toneladas; y Andina disminuyó 1%, reportando 57 mil toneladas. Solo la división Salvador alcanzó un crecimiento vinculado al proceso de ramp up en el que se encuentra desde finales del 2024. Esta faena creció 57% alcanzando 15 mil toneladas.

    La producción atribuible de Codelco, considerando su participación en El Abra, Anglo American y Quebrada Blanca, llegó a 398 mil toneladas, una disminución de 9% frente a las 439 mil toneladas del año pasado.

    A nivel mensual, en febrero, las siete divisiones de Codelco reportaron una producción de 80 mil toneladas de cobre, el periodo más bajo del año. Abril es el segundo mes más bajo del 2026, con 89 mil toneladas. Marzo ha sido el lapso de mejor producción, con 101 mil toneladas de metal. Adicionalmente, marzo ha sido el mejor mes a nivel nacional, pues se produjeron en total, considerando todas las minas, 431 mil toneladas. En febrero se elaboraron 375 mil toneladas.

    “Debemos acelerar el otorgamiento de permisos”

    El director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino, examina el periodo y dice que “si no se aumenta la producción para satisfacer la creciente demanda por minerales estratégicos, entre los que se destaca el cobre, no aprovecharemos el alto consumo esperado a nivel global, como también, los mayores precios respecto del pasado”.

    Merino desliza que la caída se debe “a una menor producción de Codelco por 40 mil toneladas, 10% menos, y del sector privado por 98 mil toneladas, 7,2% menos”.

    El especialista apunta que la baja producción está afectando la economía a nivel nacional. “De acuerdo a antecedentes del Banco Central, el Imacec en abril pasado disminuyó 1,2%, que se explica fundamentalmente por la caída en la minería en 11,8%, restando 1,5 puntos al Imacec del mes”, afirma.

    El experto concluye señalando que “Chile continuará perdiendo participación en la producción mundial de cobre, debemos recordar que el año 2004 el país generaba el 37% de la totalidad del cobre de mina del planeta y hoy produce del orden de 23%. Hoy, el principal desafío de la minería es elevar la producción, para ello, naturalmente, debemos acelerar el otorgamiento de permisos, dar mayor grado de certeza a este proceso y crear mecanismos de estabilidad jurídica”.

    Más sobre:Producción de cobreCodelcoEscondidaCollahuasiLos PelambresBHPAMSACochilco

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