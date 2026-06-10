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    La candidata Portugal gana con el freno de mano: se despide de sus hinchas con triunfo sobre Nigeria

    En su último amistoso antes de viajar hacia el Mundial de Norteamérica, el cuadro que comanda Roberto Martínez se impuso por 2-1 sobre los africanos, que no clasificaron a la cita planetaria. Tal como sucedió ante Chile, Cristiano Ronaldo fue titular.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Portugal se despide de sus hinchas, antes de viajar al Mundial, con triunfo sobre Nigeria.

    Portugal, uno de los favoritos para el Mundial 2026, disputó este miércoles su último partido amistoso de preparación. En el Estadio Municipal de Leiria, se despidió de sus hinchas antes de embarcarse rumbo a Norteamérica enfrentando a Nigeria, uno de los principales ausentes de la cita futbolística. Los lusos ganaron por 2-1, en un discreto encuentro.

    El seleccionador Roberto Martínez salió con una formación mixta. A diferencia del juego del sábado pasado ante Chile, contó con los convocados del Paris Saint-Germain, que se integraron más tarde a la concentración tras la final de la Champions League. Vitinha y Joao Neves, dos pilares del PSG de Luis Enrique, fueron titulares y disputaron el primer tiempo. También arrancó de inicio Cristiano Ronaldo, quien va por su sexta Copa del Mundo.

    Quien no pudo estar fue Rafael Leao. El extremo del Milan fue expulsado en el primer tiempo ante la selección chilena, tras un encontrón con Iván Román, y no fue alternativa ante las Súper Águilas.

    El combinado lusitano jugó ante los africanos pensando en el Mundial. Por lo mismo, no se sobreexigió para evitar riesgos de perder a alguna figura antes del debut. Durante la primera mitad, supo hacer daño por las bandas cuando saltaba líneas de pase y encontraba espacios. Nigeria, por su parte, no renunciaba a atacar, cuando se le abría una ventana.

    Todos los focos, evidentemente, estaban hacia Cristiano. El capitán no tuvo su jornada más iluminada. Contó con un par de oportunidades de gol, sin embargo no las aprovechó. En los 9′, en la primera del partido, falló solo mano a mano ante el golero nigeriano. Más tarde, en los 34′, se elevó y metió un golpe de cabeza que se fue desviado. CR7 jugó poco más de una hora, siendo reemplazado por Gonçalo Ramos (otro del PSG).

    Portugal se despide con un triunfo

    Portugal abrió el marcador en los 23 minutos, con tanto de Pedro Neto, mediante un zurdazo cruzado tras pase atrás de Diogo Dalot. La acción nació de un gran lanzamiento de Francisco Trincao. Neto, del Chelsea, fue el puntero izquierdo sin la disponibilidad de Leao.

    Nigeria, que se quedó fuera del Mundial cayendo en el repechaje de la CAF ante República Democrática del Congo, cuenta con varios representantes en las principales ligas de Europa. Uno de ellos es Akor Adams. El delantero del Sevilla, compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, puso la cuota de sorpresa en Leiria anotando el 1-1 en los 37′. Con un remate batió a Diogo Costa.

    Si Martínez dijo que iba a hacer 11 cambios ante Chile, contra los nigerianos no fue menos. Metió nueve modificaciones para el segundo tiempo. Entraron Nuno Mendes, Joao Félix y Bernardo Silva, por ejemplo, para mostrar el poderío de plantel que tiene Portugal. Se armó otro partido. La visita atacó menos y Portugal no aceleraba, pese a su buen control de balón.

    En los 75′, llegó el desequilibrio para los anfitriones. Ya no estaba Cristiano en el campo. Vio desde el banco el gol de Francisco Conceiçao. Como extremo derecho, con perfil cambiado, enganchó hacia dentro y sacó un remate de zurda al segundo palo. El balón pasó entre los defensas rivales y acabó siendo el 2-1.

    Sin hacer demasiado, Portugal se impuso y llegará al Mundial con dos victorias en el bolsillo. El estreno en el certamen será el miércoles 17 ante RD Congo, en Houston. Luego enfrentará a Uzbekistán, el martes 23, nuevamente en Houston. Cerrará la fase grupal contra Colombia, el sábado 27, en Miami.

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