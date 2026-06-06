Revisa la pelea que les valió la expulsión a Rafael Leao e Iván Román en el duelo entre Portugal y la Roja.

El amistoso entre Portugal y Chile llegó al descanso igualado sin goles. Sin embargo, la primera parte quedó marcada por las expulsiones de Iván Román y Rafael Leao.

La acción se produjo en el segundo minuto adicional. En medio de una discusión, Román cayó al suelo tomándose el rostro por un golpe del lusitano. El árbitro Luca Zefferli decidió mostrar tarjeta roja a ambos futbolistas.

Hasta ese momento, Portugal había sido ampliamente superior en el desarrollo del partido. Lawrence Vigouroux evitó la apertura de la cuenta con una intervención ante Rúben Dias y, minutos más tarde, un remate de Leao se estrelló en el poste. Además, Cristiano Ronaldo alcanzó a convertir cerca del final del primer tiempo, pero la anotación fue anulada por posición de adelanto.

Para Román, la expulsión es un nuevo episodio negativo con la Roja. Vio la tarjeta roja ante Perú y se perdió el Mundial Sub 20 por una expulsión en el Sudamericano.