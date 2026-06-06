En vivo: la Roja de Nicolás Córdova visita a Portugal de Cristiano Ronaldo en un amistoso
La Selección enfrenta al equipo lusitano en Lisboa. Los europeos tienen su mirada puesta en el Mundial.
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Portugal 0-0 Chile
Bienvenidos. Chile enfrenta a Portugal y tu lo puedes vivir junto a El Deportivo.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
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