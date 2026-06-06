Tiane Endler pone en duda su continuidad en la Roja tras la eliminación: “No hay campeonatos importantes; tengo mi edad ya”

“Ha sido un año durísimo a nivel psicológico; duele no cumplir”: la confesión de Endler tras la caída de la Roja femenina.

La Roja femenina no estará en el Mundial. La derrota por 2-1 ante Ecuador sepultó las chances del equipo de Luis Mena, que esperaba sumar para optar, por lo menos, a la opción del repechaje.

Tras el encuentro, una de las primeras futbolistas en analizar lo sucedido fue Christiane Endler. La arquera tuvo una jornada para el olvido, un error en la salida en el primer gol y cometiendo la falta penal que derivó en el segundo tanto. “Duele mucho no cumplir el objetivo, nos merecíamos un poquito más. Duele porque tuvimos un marco de público súper lindo, con la gente gritando todo el partido. Es una pena terminar de esta forma”, señaló la guardameta.

“Somos las primeras en hacer una autocrítica y analizar lo que pasó, las primeras que nos duele no seguir en carrera. Hicimos lo que pudimos, nos entregamos al 100%. Lamentablemente, no logramos nuestro objetivo”, añadió.

Endler no pudo contener el penal del 2-1. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En esa línea, la futbolista abordó el tipo de Eliminatoriasque les tocó disputar, por primera vez en formato de todos contra todos. “Fue duro, con mucho viaje y desgaste en poco tiempo. Quizá no logramos adaptarnos y manejar mejor los partidos, sabiendo que cada punto cuenta. Los arbitrajes estuvieron muy duros con nosotras, nos cobraron penales en casi todos los partidos. Hubo situaciones raras en el área hoy, pero el formato es el que es y más justo que una Copa América, pero no nos fue bien”, dijo.

Endler recalcó, además, lo complicada que fue su temporada. “Ha sido un año muy duro. A pesar de cumplir los objetivos con el club, ha sido un año durísimo a nivel psicológico. Duele no cumplir acá. No sé que será de mi, no hay campeonatos importantes en los próximos años, tengo mi edad ya. Habrá que analizarlo con calma, ver cómo sigue el proceso de la Selección”, cerró.