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    Ecuador se adueña de la fiesta en Ñuñoa: los yerros de Endler sepultan las opciones mundialistas de la Roja femenina

    Chile tenía una final en el Estadio Nacional, cerrando su presencia en la Liga de Naciones, y falló. Con 22 mil personas, el equipo de Luis Mena perdió por 2-1, en un partido marcado por los errores propios. No estará en el repechaje. La capitana de la Selección tuvo una jornada para el olvido.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Roja femenina perdió con Ecuador y sepultó sus opciones mundialistas. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Una final en el Estadio Nacional, que congregó a 22.052 espectadores (récord para el fútbol femenino local). La selección chilena recibió a Ecuador en Ñuñoa con la opción de timbrar su acceso al repechaje intercontinental del Mundial de Brasil 2027, en su último partido por la Liga de Naciones de Conmebol. Al quedar libre en la jornada final, todo se definía este viernes para la Roja. La esperanza se convirtió en desazón. La derrota 2-1 dejó sin opciones de clasificar al cuadro de Luis Mena.

    Se trató del primer partido oficial de la selección femenina en el principal coliseo deportivo del país, en un contexto de un duelo directo por mantener las opciones de entrar en el minitorneo clasificatorio a la Copa del Mundo. Para Chile era el todo o nada, literalmente. Porque una derrota era la eliminación. Y un empate hacía esperar el desenlace del torneo. Tampoco era negocio.

    Luis Mena lanzó una formación inicial con tres en el fondo, carrileras con eventual vocación ofensiva (Michelle Olivares Acevedo y Valentina Díaz) y doble 9 en delantera (Mary Valencia con Sonya Keefe). Dadas las circunstancias del primer tiempo, la apuesta no resultó. Si bien no estaba en duda la intención de atacar del cuadro nacional, no fluyó. Dudas en los controles de la pelota y falta de tranquilidad en la tenencia perjudicaron a Chile. Pese a generar ocasiones de gol, las jugadoras se veían erráticas.

    En los 27′, una volea de Yastin Jiménez se fue desviada, luego de un tiro libre. Ya había avisado la volante en los 21′, fallando un mano a mano, sin embargo estaba fuera de juego. La Selección era un equipo largo e inconexo, donde no se surtían de balones a las delanteras. Ya sea Valencia o Keefe, debían hacer un esfuerzo para salir del área y generar algo.

    Al otro lado, cada ataque de Ecuador despertaba una alarma, sobre todo cuando arrancaba Doménica Arboleda (jugadora del Milan) por el sector izquierdo del ataque. Ahí tuvo problemas Catalina Figueroa con la marca, quedando expuesta.

    La Roja estaba tensa, quizás afectada por la presión, el escenario o la tensión propia de una “final”. Todo ese cóctel puede derivar en fallas propias, que aprovechan los rivales. Y Chile terminó regalando el 1-0 a las ecuatorianas. El minuto 36 fue fatídico para el cuadro nacional. Christiane Endler decide salir jugando por el medio, buscando a Nayadet López Opazo. El pase no llegó a destino, porque interceptó Justine Cuadra, quien remató con arco libre y abrió el marcador. Error de Tiane, al salir por el centro en vez de salir largo y evitar riesgos (no está en el OL Lyonnes). Error de Opazo, al no atacar la pelota. Mal primer tiempo de la chilena-española.

    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Para el complemento, había que cambiar la cara y ganar en templanza. Mena movió el tablero con los ingresos de Vaitiare Pardo y Millaray Cortés, por Opazo y Díaz. Pasó a jugar 4-3-3. Por un lado, para no exponerse tanto atrás. Y por el otro, en ofensiva, Pardo ingresó bien como puntera izquierda, siendo punzante. Valencia se fue a la derecha. La colombiana nacionalizada chilena se fue cansando con el pasar de los minutos.

    La entrada de Pardo fue una bocanada de aire fresco para Chile. Fue precisamente la jugadora de Universidad Católica quien le devolvió la esperanza a la Roja, anotando el 1-1 en los 73′. Centro de Mary Valencia, desde la derecha, y la hija de Sebastián Pardo gana por arriba para hacer despertar al Estadio Nacional.

    Esa expectativa, lamentablemente, fue breve. Una nueva desinteligencia defensiva fue aprovechada por Ecuador, mediante un penal cometido por Endler. La mejor futbolista chilena de la historia tuvo una noche para el olvido. El chequeo del VAR dejó de manifiesta la clara infracción de la 1. A 10′ del final, ejecutó Nayely Bolaños y convirtió el 2-1 para la visita.

    No quedaba tiempo para un milagro. La Roja femenina se quedó sin chances de ir al Mundial del próximo año. Se estancó en los 10 puntos, cayendo a la sexta posición de la Liga de Naciones. Ganó solo tres de ocho partidos. Ahora es Ecuador el que queda mejor perfilado para un cupo. Aroma a fin de ciclo en la selección nacional. Otra vez.

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