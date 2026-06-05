Tras un pase de Tiane Endler: el error de Nayadet López Opazo en la apertura de la cuenta de Ecuador ante la Roja

Corría el minuto 37 del partido entre La Roja femenina y Ecuador, por la octava jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol, en el Estadio Nacional. En un duelo parejo, el combinado chileno se jugaba su chance de abrochar el repechaje para la Copa del Mundo de Brasil 2027. Sin embargo, un grave error colocó todo cuesta arriba.

Tiane Endler tenía el balón en sus pies en el área sin que ninguna atacante de la Tri la presionara, por lo que avanzó y se alejó del arco. De pronto, la arquera del OL Lyonnes se acomodó para la pierna izquierda y le dio un pase a Nayadet López Opazo, quien estaba algo alejada de esa zona. La jugadora del Alavés no atacó la pelota, retrocedió para acomodarse y tras eso Justine Cuadra la anticipó; no lo pensó dos veces y pateó de inmediato. Fue la apertura de la cuenta.

Endler miraba con cara de incredulidad, mientras que Luis Mena se tomaba la cabeza en la banca.