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    Presidente de la liga española le da con todo a Gianni Infantino: “La FIFA está destruyendo el fútbol; debe irse”

    Javier Tebas criticó el papel del mandamás del ente rector del fútbol durante el Mundial de Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Huang Zongzhi

    España se coronó este domingo como campeón del Mundial de Norteamérica 2026. La Furia Roja se impuso por 1-0 a Argentina en el tiempo extra y consiguió su segundo título de Copa del Mundo.

    A pesar de esto, en el país vencedor reflejan incomodidad con la gestión de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la competencia.

    Así lo ha dejado claro Javier Tebas, presidente de LaLiga. “La FIFA organiza las cosas a su antojo, para sus propios intereses, no para el fútbol. Así que si necesitan un descanso de 27 minutos, lo hacen. Las pausas para hidratación son una farsa. Las tenemos en La Liga, pero sólo cuando hace mucho calor. Aquí, los estadios de Dallas, Los Ángeles y Atlanta tenían aire acondicionado; tuve que ponerme un suéter en las gradas. Fue una farsa, una pausa publicitaria. Y luego estuvo el caso Balogun”, lanzó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

    El mandatario de la competición hispana agregó que quienes están a cargo del ente rector del fútbol “Persigue únicamente sus intereses”.

    Hay cómplices activos en el sistema que colaboran con este tipo de decisiones, y cómplices pasivos que guardan silencio, no denuncian y no hacen nada para evitar que ciertas cosas vuelvan a suceder. Critican el sistema tomando un café en el bar o en conversaciones privadas por teléfono, pero luego no hacen nada para poner fin a todo esto”, enfatizó Tebas.

    También tuvo palabras para el caso del estadounidense Folarin Balogun: “Es un asunto extremadamente grave: tuvieron suerte de que Bélgica eliminara a Estados Unidos, porque de lo contrario podrían haber creado un escándalo que le habría costado el puesto a Infantino. Como Bélgica ganó, lograron enterrar el asunto. Pero esto es sólo la punta del iceberg”, indicó.

    Más adelante agrega que “la decisión de la Superliga otorgó a la FIFA y a la UEFA un poder inmenso, confirmando su monopolio. Sin embargo, deberían haber utilizado este monopolio para colaborar con los diversos actores de nuestra industria y por el bien del fútbol, con transparencia general y regulatoria, y decisiones consensuadas. No para hacer lo que está haciendo la FIFA. Hemos denunciado repetidamente el problema del calendario. Y ahora quieren celebrar un Mundial con 64 equipos”.

    Aumentar el número de selecciones nacionales no tiene sentido. La industria del fútbol no se limita al Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial. Son las competiciones nacionales las que sustentan este deporte. Están destruyendo la industria del fútbol, la que genera decenas de miles de empleos para un evento que dura 40 días y al que solo asiste una minoría de jugadores”, remarcó.

    Tebas pide la salida de Infantino

    Por lo anteriormente mencionado, Tebas remarca que Gianni Infantino “debería irse, le ha llegado su momento. Pero cuenta con el apoyo del sistema, de las federaciones. No hay ningún candidato de la oposición; nadie quiere presentarse para perder. Este es el sistema, y es un sistema defectuoso desde sus cimientos”.

    “En Estados Unidos he oído a mucha gente en contra de Infantino, que no está de acuerdo con lo que hace. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes guardan silencio son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol”, cerró Javier Tebas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFIFAGianni InfantinoJavier TebasLaLigaEspañaMundial 2026

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