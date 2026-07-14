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    Folarin Balogun rompe el silencio tras el escándalo de la FIFA y Donald Trump en el Mundial: “Supe lo que iba a generar”

    El delantero de Estados Unidos reconoce que el telefonazo del presidente norteamericano le jugó en contra al equipo de Mauricio Pochettino.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Folarin Balogun rompe el silencio tras el escándalo de la FIFA y Donald Trump en el Mundial: “Supe lo que iba a generar”. Cao Can

    Folarin Balogun rompió el silencio. El ariete habló después de la polémica que marcó el Mundial 2026, luego de que la FIFA le permitiera disputar el duelo ante Bélgica pese a haber sido expulsado frente a Bosnia y Herzegovina.

    El delantero estadounidense reconoció que era consciente de la controversia que provocaría su presencia, en medio de las críticas por la decisión del organismo y la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    La situación desató un intenso debate luego de que la FIFA postergara la aplicación de la sanción automática derivada de la tarjeta roja que Balogun recibió por una infracción sobre Tarik Muharemovic.

    Gianni Infantino explicó públicamente el procedimiento y defendió la independencia de los órganos judiciales del organismo, incluso después de reconocer que sostuvo una conversación telefónica con Trump.

    Ahora fue el propio atacante quien abordó por primera vez lo ocurrido. “Mi reacción inicial había sido de felicidad por poder volver a estar en el equipo, pero cuando empecé a reflexionar supe que iba a generar mucha controversia. Podía ver en mis compañeros algo de nerviosismo, porque fue algo muy singular”, señaló Balogun.

    El delantero admitió que el ambiente previo al compromiso estuvo condicionado por todo el revuelo mediático que rodeó la decisión de la FIFA. “Cuanto más se acercaba el partido, más intentaba concentrarme, aunque era difícil. Había mucho ruido exterior y eso era imposible de evitar. Todo fue confuso, porque el equipo estaba entrenando sin mí. Prácticamente me tocaba desempeñar un papel de apoyo, para mantener alta la moral”, agregó.

    Balogun había sido expulsado a los 64 minutos del encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina por juego brusco grave, tras una revisión del VAR. Días después, el Comité Disciplinario de la FIFA le impuso una suspensión de un partido, además de una multa de 40.000 dólares. Sin embargo, el mismo organismo resolvió aplicar el artículo 27 del Código Disciplinario, que permite postergar la ejecución de una sanción durante un período de prueba. Finalmente, el ariete fue titular y el equipo de Mauricio Pochettino cayó por 4-1 ante los europeos.

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