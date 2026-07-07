La FIFA está en entredicho. La razón es ampliamente conocida: la decisión de no sancionar al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien fue expulsado en el encuentro frente Bosnia y Herzegovina, por los octavos de final del Mundial, por una fuerte infracción sobre Tarik Muhamerovic.

Gianni Infantino, el presidente del fútbol mundial, tuvo que salir a explicar públicamente el contacto telefónico que sostuvo con Donald Trump, el presidente estadounidense, y también por qué Balogun, finalmente, fue autorizado para jugar ante Bélgica. Aludió a los tribunales de la FIFA, como órganos independientes.

El que explica se complica: las razones de la FIFA para levantarle la sanción a Balogun después del telefonazo de Trump

A través de un comunicado oficial de 13 puntos, el ente rector del fútbol mundial detalla lo que perfectamente pudo haber evitado si actuaba como ocurre habitualmente en este deporte: respetando la decisión referil. “El 1 de julio de 2026, durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, el jugador estadounidense Folarin Balogun fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 64 por juego sucio grave tras una revisión del VAR. Tras el partido, entró al campo de juego para celebrar con sus compañeros a pesar de su expulsión", consigna el primero.

El segundo alude a la formalidad. “El 2 de julio de 2026, la FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra Balogun por posibles infracciones del artículo 66 del Código Disciplinario de la FIFA (expulsión y suspensión del partido relacionados con la tarjeta roja) y del artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA (mala conducta de los jugadores relacionada con la celebración)”, respecifica.

El tercero, en tanto, habla de los castigos que se le aplicaron. “El 5 de julio de 2026, el Comité Disciplinario de la FIFA declaró a Balogun culpable de ambas infracciones, le impuso una suspensión de un partido (suspendido en libertad condicional durante un año) y una multa de 40.000 dólares estadounidenses, y notificó la decisión a las partes”, explica.

“Respecto a la sanción deportiva, la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso una suspensión de un partido. La decisión establecía específicamente que esta suspensión incluía la suspensión automática que de otro modo se habría cumplido en el próximo partido de la Copa Mundial de la FIFA USA v. Bélgica, prevista para el 6 de julio de 2026. En términos prácticos, sin ninguna medida adicional por parte del Comité Disciplinario de la FIFA, Balogun no habría sido elegible para participar en ese partido”, consigna.

Folarin Balogun.

El cambio

En el quinto punto surgen las razones para la controvertida interpretación que le permite a Balogun estar disponible. “Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA pasó a aplicar el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, según el cual tiene discreción para suspender la implementación de cualquier medida disciplinaria, y ordenó que la implementación de la suspensión de un partido se suspendiera por un período de prueba de un año. Como resultado, Balogun no está obligado a cumplir inmediatamente la suspensión. En cambio, la sanción permanece latente durante el período de prueba y sólo se activará si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese período de un año. Si se produjera una infracción posterior de este tipo, se aplicaría la suspensión de un partido además de cualquier nueva sanción impuesta por la mala conducta posterior”, detalla.

La entidad radicada en Zúrich sigue ahondando en razones. “Además de la suspensión de la prohibición de partidos, la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso una multa de 40.000 dólares estadounidenses, destinando la mitad del importe a la violación del artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA y la otra mitad a la violación del artículo 66 del Código Disciplinario de la FIFA. Estados Unidos La Federación de Fútbol fue declarada solidariamente responsable del pago de la multa de conformidad con el artículo 6.5 del Código Disciplinario de la FIFA”, apunta.

Independencia de poderes

El instrumento aborda, también, la independencia de poderes a la que se aferra Infantino. “En primer lugar, el Comité Disciplinario de la FIFA (como cualquier otro órgano judicial de la FIFA) es independiente según lo dispuesto en los Estatutos de la FIFA y el Código Disciplinario de la FIFA. Los presidentes, vicepresidentes y otros miembros de los órganos judiciales de la FIFA cumplen los criterios de independencia definidos en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA para garantizar su imparcialidad”, explica el séptimo punto.

“En segundo lugar, el Comité Disciplinario de la FIFA no revocó la expulsión del árbitro en el campo del Sr. Balogun, pero más bien el Comité Disciplinario de la FIFA confirmó la suspensión de un partido del Sr. Balogun a raíz de la tarjeta roja que le mostraron el 1 de julio de 2026. La Comisión Disciplinaria de la FIFA sólo decidió las sanciones disciplinarias adicionales que se impondrían tras la tarjeta roja”, agrega el octavo.

Infantino y Donald Trump. (Foto: Xinhua/Xu Chang) Xu Chang

El noveno es una nueva precisión. “El artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA establece que ‘una expulsión conlleva automáticamente la suspensión del partido siguiente’. Del mismo modo, el artículo 10.5 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26™ establece que ‘si un jugador o árbitro de equipo es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), será automáticamente suspendido del partido posterior de su equipo. Además, podrán imponerse sanciones adicionales’, describe.

En el décimo, se explica por qué se optó por una vía distinta para la sanción a Balogun. “De conformidad con el artículo 27 de la FDC, el Comité Disciplinario de la FIFA decidió suspender por un período de prueba de un (1) año la implementación de la suspensión automática de partidos que impuso en virtud del artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA y el artículo 10.5 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Dicha suspensión de la implementación se decidió considerando todas las circunstancias específicas que rodearon el incidente y las pruebas disponibles", especifica.

“Según el artículo 27 de la FDC, el Comité Disciplinario de la FIFA tiene la discreción de suspender la implementación de cualquier medida disciplinaria siempre que no esté relacionada con la manipulación del partido —lo que, por supuesto, no ocurrió aquí. Cabe añadir que el empleo del art. 27 FDC no es algo inédito, ya que ya se han emitido decisiones similares durante las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026″, añade el siguiente.

La enconada defensa del dictamen continúa. “No existen disposiciones en el Código Disciplinario de la FIFA ni en el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26™ que prohíban al Comité Disciplinario de la FIFA ejercer su discreción en virtud del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. El ejercicio de dicha discreción es plenamente coherente con los principios rectores generales para la determinación de la sanción disciplinaria aplicable de conformidad con el artículo 25 del Código Disciplinario de la FIFA".

La última razón incluye un dardo a la UEFA, que protestó airadamente por el procedimiento, acusando a la FIFA de sobrepasar un complejo límite. “Revisar las consecuencias legales de las tarjetas rojas en el fútbol no es nada nuevo en el juego moderno. Por ejemplo, en la mayoría de las ligas de primer nivel pertenecientes a asociaciones miembros afiliadas a la UEFA – la revocación de tarjetas rojas es una medida disciplinaria común, pero esto nunca ha suscitado preocupaciones sobre cruzar ninguna “línea roja”. Y una vez más, hay que subrayar que en la decisión examinada no se anuló la tarjeta roja. Suspender los efectos de una tarjeta roja basándose en una disposición explícita de la normativa aplicable es una medida mucho más equilibrada", finaliza.