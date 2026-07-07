“¿A quién vas a llamar ahora, Donald?“: la prensa de Bélgica se burla de Estados Unidos tras eliminarlos del Mundial

Bélgica hizo prevalecer su experiencia en instancia importantes en la Copa del Mundo. Este lunes goleó por 4-1 a Estados Unidos por los octavos de final y lo eliminó del torneo del cual es anfitrión. El partido tenía un morbo especial por lo que ocurrió en la previa con el delantero estadounidense Folarin Balogun, quien estaba suspendido por una tarjeta roja, pero que pudo jugar luego de que la FIFA le levantara el castigo tras un llamado de Donald Trump a Gianni Infantino.

La noticia del perdonazo a Balogun generó molestia en Bélgica, por lo que, tras el triunfo en octavos, los medios de comunicación de ese país se lanzaron contra el anfitrión.

El diario Het Nieuwsblad tituló en su crónica del partido: “¿A quién vas a llamar ahora, Donald?“. En el interior de la nota, fueron más allá con este juego: ”«Hola, hola. ¿Gianni? Soy Donald». Bien podría haber sido la llamada de pánico de Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la primera parte del partido entre Estados Unidos y Bélgica. Es muy probable que esta vez el teléfono de Gianni estuviera en modo No molestar. El suizo se encontraba sentado en el estadio de Seattle cerca de Pascale Van Damme, presidenta de la Federación Belga de Fútbol".

Foto: selección de Bélgica en X.

En tanto, HBVL tituló: “Trump 1 - Bélgica 4″. “Los Diablos Rojos han respondido a Estados Unidos y a la FIFA en el terreno de juego. América fue goleada en Seattle (1-4)”, añadieron en su artículo.

En donde también estaban muy atentos a este choque era en España, ya que esa selección jugaba con el ganador de este partido. Con la confirmación de que su oponente en cuartos será Bélgica, el Diario Marca publicó: “Ni Trump puede evitar lo inevitable”. En el interior de la crónica, escribieron: “Bélgica convirtió el ruido en rabia, el debate en fútbol y la polémica en una exhibición. En la noche marcada por el ‘caso Balogun’, los ‘Diablos Rojos’ pasaron por encima de Estados Unidos, tumbaron a la única anfitriona que quedaba con goles de De Ketelaere, Vanaken y Lukaku, y firmaron su mejor partido del Mundial justo cuando más lo necesitaban. Ni el ambiente, ni el indulto, ni el sueño americano pudieron frenar a una selección belga que se tomó la justicia por su cuenta y se ganó una cita con España en los cuartos de final”.