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    El dardo de Bélgica tras eliminar a Estados Unidos del Mundial: “Toda la saga de Balogun fue como un impulso extra”

    Tanto Thibaut Courtois como Youri Tielemans se refirieron al polémico perdonazo de la FIFA, que le permitió al delantero norteamericano estar en el duelo de octavos.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El dardo de Bélgica al caso Balogun tras eliminar a Estados Unidos del Mundial.

    Bélgica se quedó con el partido más polémico del Mundial 2026. Tras el perdonazo de la FIFA a Folarin Bolagun, que contó con la intervención de Donald Trump ante Gianni Infantino, los Diablos Rojos golearon por 4-1 a Estados Unidos y certificaron su pase a cuartos de final.

    La disponibilidad del delantero norteamericano no fue un inconveniente para que el conjunto europeo ganara con jerarquía. El combinado belga dejó atrás toda la controversia que rodeó al compromiso y sacó a relucir su mejor nivel. No importó el llamado de la Casa Blanca al ente rector del fútbol mundial. Ganó el buen fútbol.

    En ese sentido, desde la propia selección de Bélgica abordaron esta polémica situación e, incluso, se atrevieron a lanzar dardos. “La falta de respeto que hemos recibido en los últimos días... Que Estados Unidos nos ganaría fácilmente, que ya no somos un buen equipo. Creo que hoy demostramos que somos un buen equipo. En un Mundial, no se pueden comparar partidos. Los acorralamos desde el principio. El 2-5 del amistoso también estaba presente en nuestras mentes. Estados Unidos no tuvo ninguna oportunidad, excepto la última de Balogun. Creo que jugamos un gran partido”, partió declarando Thibaut Courtois.

    El arquero que milita en el Real Madrid se refirió directamente al caso que remeció la previa. “Simplemente me río de ello. Entiendo que quieran ensalzar a Estados Unidos. Me sentí más confiado que contra Senegal, porque tenían un mejor equipo”, agregó. En esa misma línea, Youri Tielemans también tuvo palabras para el ariete del cuadro anfitrión. “Toda la saga de Balogun fue como un impulso extra. El hecho de que se le permitiera ser titular añadió un fuego extra. Realmente queríamos demostrar en el campo que eso es lo más importante. Pero algo así no está en nuestras manos. Solo queríamos jugar al fútbol”, complementó.

    La desazón de Folarin Balogun tras la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica.

    Superado el lío, en Bélgica ya solo piensan en el choque de cuartos de final. “Ese es el objetivo cuando estás aquí. Pero España es un rival difícil. Sin embargo, siempre hemos creído en nuestras propias capacidades. Creo que hemos empezado con buen pie”, finalizó el capitán.

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