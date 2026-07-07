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    Senadora Kaiser fustiga a Chile Vamos tras polémica con el PNL: “Tener gente en el poder y pegarle al gobierno. Eso es tener chicha y chancho”

    La senadora libertaria afirmó que la coalición oficialista buscaría “neutralizar” a su partido al invitarlo a ser parte del gobierno de José Antonio Kast.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Senadora Vanessa Kaiser. Foto: Senado. KARIN POZO

    Un nuevo capítulo a la tensión pólítica entre Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario (PNL) sumó esta tarde la senadora libertaria Vanessa Kaiser, quien afirmó que la alianza oficialista buscaría “neutralizar” a la tienda liderada por su hermano Johannes, al invitarlos a ser parte del gobierno de José Antonio Kast.

    Cabe recordar que todo comenzó el pasado domingo, luego de que en entrevista con La Tercera, Johannes Kaiser afirmara que “Kast no puede prescindir de Chile Vamos, pero otra cosa es dejar que ellos establezcan el ritmo”.

    Sus dichos incomodaron al interior de la coalición, oficialista, desde donde el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) aprovechó de hacerle una invitación a Kaiser y a su partido a ingresar al gobierno, al señalar que “no se puede tener chicha y chancho” y que el PNL debe tomar una opción. Esto, fue rápidamente rechazado por la excarta presidencial libertaria, quien sostuvo que “diferencias políticas muy importantes” hacen imposible tal escenario.

    Y esta tade, la senadora Vanessa Kaiser ocupó sus redes sociales para emplazar duramente a Chile Vamos.

    “¿Qué podría ganar Chile Vamos si el Partido Nacional Libertario fuese parte del gobierno? Naturalmente que neutralizarnos. Neutralizarnos en el rol de ser el ancla para que el gobierno no ceda ante las presiones que siempre nos corren el cerco hacia la izquierda”, afirmó la parlamentaria.

    Agregó que el conglomerado que agrupa a RN, la UDI y Evópoli es “el que tiene que plantearse si es o no es parte del gobierno, porque ahí sí es donde uno no puede ser parte, ocupar posiciones de poder, y además ser oposición”.

    “Esto no se trata de tener chancho y chicha, porque eso es lo que pasa con muchos políticos de Chile Vamos, no con todos, pero con muchos, o al menos a nivel de conglomerado se puede hablar así. Tener gente en el poder, ejercerlo y luego pegarle al gobierno. Eso es tener chancho y chicha”, indicó la senadora Kaiser.

    Más sobre:PNLlibertariosVanessa KaiserChile VamosgobiernopolíticaJosé Antonio Kastchicha y chancho

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