“(Los informes de Graf) eran verbales, no escritos”: la explicación que dio Calisto en 2024 a la Fiscalía sobre su exasesora

Mucho antes de que sus excolaboradores confesaran haber incurrido en los ilícitos que indaga el Ministerio Público, el senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) declaró por única vez ante los investigadores y defendió el rol que desempeñaba Carla Graf, la educadora de diferencial que fichó para que supuestamente lo asesorara.

La contratación de esa mujer, acusada al igual que él en las pesquisas que lleva el fiscal regional de Aysén Hernán Libedinsky, es la que selló la causa en su contra, pues a partir de ese vínculo se le responsabiliza por haber defraudado las arcas fiscales. De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía, la mantenía como su asesora sin que ella realizara labor alguna en ese sentido, únicamente para quedarse con esos fondos para beneficio personal y político.

Hace algunas semanas, Graf confesó aquello y afianzó la teoría de los investigadores. Y también lo hizo su esposo, Roland Cárcamo, quien también era un estrecho colaborador de Calisto.

Como sea, la única vez que el parlamentario ha declarado formalmente en la investigación por el fraude fue hace más de dos años, en 2024, cuando aún sus “amigos” -como los llamaba en esa época- seguían alineados con él.

“Respecto a Roland Cárcamo, él es un amigo cercano, siempre me ha apoyado, era dirigente en su minuto de la Democracia Cristiana, y después dirigente de la Fenats y funcionario del Servicio de Salud. Él siempre ha sido colaborador, gestionador, siempre me ha apoyado, y yo siempre le pido cosas de logística en las que siempre pido apoyo”, partió diciendo Calisto el 17 de mayo de 2024.

Acto seguido, al igual que como lo había expresado Cárcamo un mes antes, el congresista advirtió que la denuncia en su contra, en 2022, se materializó para bajar su candidatura a la reelección, dado que al interior de su entonces partido, la DC, había una guerra interna.

De la misma forma, justificó la serie de transferencias que mantenía con sus colaboradores señalando que se trataba de dineros que se prestaban habitualmente porque eran todos parte de un círculo de mucha confianza.

La mayor parte de su testimonio, como se mencionó, estuvo dedicada a justificar la contratación de Graf. “Puedo decir que la conozco porque es la señora de Roland Cárcamo. La conozco desde que pololeaba con Roland. Ella trabajaba en el Servicio de Salud. Carla es una mujer muy ágil, muy inteligente, ella es retraída pero es muy integral, muy sólida, más que Cárcamo. Ella fue mi asesora, y de hecho aprovecho de incorporar en este acto los informes de ella de marzo de 2021 a febrero de 2022 validados por el Congreso Nacional", dijo.

Las asesorías

En concreto, sobre el trabajo que realizaba Graf, Calisto mencionó que ella “cumplía una asesoría directa conmigo. Yo tengo periodista, abogado, jefe de gabinete, encargados territoriales, pero en el caso de ella era un rol de asesoría no con tanta relación con mi equipo, sino que conmigo. Eso es porque ella es muy inteligente, me reforzaba mucho con ideas, me pedía que reforzara áreas, con quién debía juntarme, es decir del punto de vista más estratégico. De hecho, por esta situación yo terminé con esta relación laboral. En el caso del hackeo, aparece mencionado su nombre, y por eso se terminó la relación laboral para no perjudicarla".

“Respecto a que lo que indiqué no aparece en los informes, puedo mencionar que esa es la principal razón para contratarla a pesar que lo que hacen los asesores en general son otras cosas. Por eso digo que su asesoría era muy estratégica, respecto a quién debía dirigirme políticamente, por ejemplo grupos deportivos, y revisar las votaciones", agregó.

Si bien Graf había mencionado inicialmente que ella sólo veía cuestiones de agenda, Calisto manifestó que ella solía mirar en menos el rol que desempeñaba.

“Creo que es necesario que le pregunten por lo que he mencionado. Yo diría que mucho más que WhatsApp yo hablaba con ella por teléfono, ya que mi relación con ella era más estratégica. Por ejemplo, su asesoría para dirigirme al público votante masculino. Es muy injusto simplificar el trabajo de ella, no era simplemente llevar la agenda”, insistió.

Agregó, en línea, que Graf cumplía diversas labores. “Respecto a los informes tipo presentados por Carla, si bien reflejaban lo que ella hacía, eso es sólo una parte, lo que ella hacía es mucho más que eso, como he indicado anteriormente. Esto es porque el Congreso tiene formalidades, y si yo indicara que es por razones estratégicas, ello probablemente sería objetado. Hay cosas que uno puede explicar en el informe, pero al final uno gastará más tiempo en explicar al comité de auditoría parlamentaria".

Asimismo, recalcó que el sueldo variaba porque a veces le parecía que debía entregar incentivos a sus equipos, aunque siguió relevando que “en la política la parte más importante es la estratégica”, o sea el área en que Graf se desempeñaba.

“Carla era quien me recordaba la agenda que realizaba Américo, pero también me daba consejos estratégicos”, subrayó.

De la misma forma, hizo presente que los informes socioeconómicos, demográficos, que Graf realizaba, “eran verbales, no escritos”. Insistió, así, que eso orientaba su labor, porque “por ejemplo, me indicaba que mi perfil debía estar enfocado en un voto más bien femenino, pero sobre 40 años, y si bien tenía que mantener mi relación con los adultos mayores, tengo debilidades con el segmento joven, por lo que ella me refería que en las redes sociales me debía enfocar en los jóvenes. Yo imagino que ella cruzaba información para ello. Para mí es importante que mucha gente me conozca”.

Si ella le transfería dinero, como dijo el parlamentario, era por cuestiones ligadas a la relación que él tenía con Cárcamo, de amigos, y porque compartían propiedad de un terreno. “Por ejemplo, yo hacía la zanja, cerco, o camino, o me preocupaba de la instalación de la luz, y ellos tenían que pagar su parte. En todo caso yo nunca hablé con ella de eso, lo hablaba con Cárcamo”, acotó.