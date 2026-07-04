La Aduana Regional de Valparaíso y la Policía de Investigaciones (PDI) detectó más de un millón de monedas de 10 pesos chilenas no declaradas durante este sábado en la ciudad portuaria, lo que constituye el delito de contrabando por una cantidad avaluada en US$12 mil.

En el marco de una alerta realizada por la Unidad de Inteligencia sobre una exportación de chatarra de metal que se pretendía ejecutar a través del puerto con destino a China, Aduanas junto a la Brigada de Delitos Portuarios (Briderpo) de la PDI encontró que la chatarra de “bronce colorado” declarada por el exportador venía mezclada con más de un millón de monedas.

Tras dos jornadas de revisión de 20 sacas de un contenedor, los uniformados determinaron que, en concreto, había 1.039.785 de monedas de circulación vigente, por un valor de $10.397.850, es decir, cerca de US$12 mil , y un peso total de 3.653 kilos.

El hecho corresponde a una infracción al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, además de la Ley 21.632 por el delito de contrabando de dinero sin declaración ante Aduanas para su notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Aduanas detecta contrabando de más de un millón de monedas chilenas en cargamento de chatarra con destino a China

El director de la Aduana Regional de Valparaíso, Braulio Cubillos, sostuvo que “el trabajo de análisis del comercio exterior que hacen nuestros filtros automáticos y los funcionarios permite detectar e interceptar todo tipo de cargamentos sospechosos”.

Según Cubillos, el cargamento de monedas “no fue declarado como lo exige la normativa de transporte transfronterizo de divisas y, además, estaba dentro de un cargamento de chatarra, lo que evidenciaría un delito que se está investigando”.

Por su parte, el fiscal de Valparaíso, Elizardo Tapia, explicó que el Ministerio Público esta llevando a cabo la investigación por eventuales delitos de contrabando en explotación de cargamentos no declarados con perjuicio fiscal y lavado de activos cometidos, presuntamente, por una empresa de reciclaje de desechos industriales , “quienes mediante declaraciones irregulares pretendían exportar monedas de 10 pesos de curso legal en Chile indicándolas como desechos metálicos”.

Tapia enfatizó que las monedas y billetes de circulación legal en nuestro país pertenecen al Estado de Chile y el Banco Central actúa como su administrador. “Cada moneda de 10 pesos le cuesta al Estado de Chile la suma de 49 pesos”, detalló el persecutor.

“En la incautación realizada se pudo verificar que esta empresa de reciclaje estaba exportando más de 3 toneladas de monedas de 10 pesos cuyo valor de venta en razón del metal contenido en ellas en el extranjero era triplicado”, agregó Tapia.

Por orden de la Fiscalía, la totalidad del dinero será puesto bajo custodia de BancoEstado.