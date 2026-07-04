SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Aduanas detecta contrabando de más de un millón de monedas chilenas en cargamento de chatarra con destino a China

    El Ministerio Público esta llevando a cabo la investigación por eventuales delitos de contrabando y lavado de activos cometidos, presuntamente, por una empresa de reciclaje de desechos industriales

    Por 
    Javiera Ortiz

    La Aduana Regional de Valparaíso y la Policía de Investigaciones (PDI) detectó más de un millón de monedas de 10 pesos chilenas no declaradas durante este sábado en la ciudad portuaria, lo que constituye el delito de contrabando por una cantidad avaluada en US$12 mil.

    En el marco de una alerta realizada por la Unidad de Inteligencia sobre una exportación de chatarra de metal que se pretendía ejecutar a través del puerto con destino a China, Aduanas junto a la Brigada de Delitos Portuarios (Briderpo) de la PDI encontró que la chatarra de “bronce colorado” declarada por el exportador venía mezclada con más de un millón de monedas.

    Tras dos jornadas de revisión de 20 sacas de un contenedor, los uniformados determinaron que, en concreto, había 1.039.785 de monedas de circulación vigente, por un valor de $10.397.850, es decir, cerca de US$12 mil, y un peso total de 3.653 kilos.

    El hecho corresponde a una infracción al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, además de la Ley 21.632 por el delito de contrabando de dinero sin declaración ante Aduanas para su notificación a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

    Aduanas detecta contrabando de más de un millón de monedas chilenas en cargamento de chatarra con destino a China

    El director de la Aduana Regional de Valparaíso, Braulio Cubillos, sostuvo que “el trabajo de análisis del comercio exterior que hacen nuestros filtros automáticos y los funcionarios permite detectar e interceptar todo tipo de cargamentos sospechosos”.

    Según Cubillos, el cargamento de monedas “no fue declarado como lo exige la normativa de transporte transfronterizo de divisas y, además, estaba dentro de un cargamento de chatarra, lo que evidenciaría un delito que se está investigando”.

    Por su parte, el fiscal de Valparaíso, Elizardo Tapia, explicó que el Ministerio Público esta llevando a cabo la investigación por eventuales delitos de contrabando en explotación de cargamentos no declarados con perjuicio fiscal y lavado de activos cometidos, presuntamente, por una empresa de reciclaje de desechos industriales, “quienes mediante declaraciones irregulares pretendían exportar monedas de 10 pesos de curso legal en Chile indicándolas como desechos metálicos”.

    Tapia enfatizó que las monedas y billetes de circulación legal en nuestro país pertenecen al Estado de Chile y el Banco Central actúa como su administrador. “Cada moneda de 10 pesos le cuesta al Estado de Chile la suma de 49 pesos”, detalló el persecutor.

    “En la incautación realizada se pudo verificar que esta empresa de reciclaje estaba exportando más de 3 toneladas de monedas de 10 pesos cuyo valor de venta en razón del metal contenido en ellas en el extranjero era triplicado”, agregó Tapia.

    Por orden de la Fiscalía, la totalidad del dinero será puesto bajo custodia de BancoEstado.

    Aduanas detecta contrabando de más de un millón de monedas chilenas en cargamento de chatarra con destino a China

    Lee también:

    Más sobre:ChileAduanasContrabandoPDIBriderpoValparaísoRegión de Valparaíso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aumentan a 473 muertes por ébola en República Democrática del Congo y casos superan los 1.500

    Arrau destaca operativos de seguridad en Biobío: 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano

    Más de mil bomberos combaten incendio forestal que ha arrasado 10 mil hectáreas en Portugal

    Comisiones asesoras y técnicas: cómo el gobierno de Kast ha apostado por órganos consultivos en sus primeros cuatro meses

    Segundo en línea de los “Piratas de Aragua” será formalizado por su participación en la asociación criminal

    Operativo nocturno nacional de Carabineros deja 128 personas detenidas

    Lo más leído

    1.
    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo

    Condenan a excarabinero que omitió denunciar a conductor ebrio a cambio de recibir un vehículo

    2.
    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    Petro firma extradición del cofundador del Tren de Aragua, “Larry Changa”, y será entregado a la justicia chilena

    3.
    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    4.
    Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

    Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

    5.
    El recambio generacional y el nuevo giro delictual de Temucuicui que alerta a las autoridades

    El recambio generacional y el nuevo giro delictual de Temucuicui que alerta a las autoridades

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Armada advierte posible formación de trombas marinas en la costa del Maule

    Armada advierte posible formación de trombas marinas en la costa del Maule

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    Arrau destaca operativos de seguridad en Biobío: 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano
    Chile

    Arrau destaca operativos de seguridad en Biobío: 67 detenidos y múltiples armas blancas incautadas en cárcel El Manzano

    Comisiones asesoras y técnicas: cómo el gobierno de Kast ha apostado por órganos consultivos en sus primeros cuatro meses

    Segundo en línea de los “Piratas de Aragua” será formalizado por su participación en la asociación criminal

    Briones descarta que Chile esté técnicamente en recesión, pero advierte “emergencia laboral”
    Negocios

    Briones descarta que Chile esté técnicamente en recesión, pero advierte “emergencia laboral”

    El millonario plan de la minera Sierra Gorda para elevar su producción y extender su operación hasta el 2049

    Presidente de sitios de apuestas online y cobro de IVA: “¿De dónde sacó Hacienda esa cifra de US$300 millones? No tengo idea”

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno
    Tendencias

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    No hay cambio de horario: la FIFA cede y mantiene la programación original del duelo entre México e Inglaterra en el Mundial
    El Deportivo

    No hay cambio de horario: la FIFA cede y mantiene la programación original del duelo entre México e Inglaterra en el Mundial

    A falta de una jornada: un irregular Joaquín Niemann sigue en la parte alta del BWM International Open

    ¿Preferencia del presidente de la FIFA? La polémica frase de Gianni Infantino tras el triunfo de Argentina a Cabo Verde

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    “Eso era mi padre”: hijo de Fernando Kliche recuerda el cariño del público en su despedida
    Cultura y entretención

    “Eso era mi padre”: hijo de Fernando Kliche recuerda el cariño del público en su despedida

    El libro recomendado: una ruptura contada en modo experimental

    Confessions II: Madonna aún tiene ganas de bailar (y llorar)

    Aumentan a 473 muertes por ébola en República Democrática del Congo y casos superan los 1.500
    Mundo

    Aumentan a 473 muertes por ébola en República Democrática del Congo y casos superan los 1.500

    Más de mil bomberos combaten incendio forestal que ha arrasado 10 mil hectáreas en Portugal

    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare