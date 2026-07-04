Operativo nocturno nacional de Carabineros deja 128 personas detenidas

Carabineros informó la detención de 128 personas durante un operativo nocturno realizado a nivel nacional, en el marco de servicios extraordinarios de fiscalización y control orientados a prevenir delitos y reforzar la seguridad en zonas de alta concurrencia.

El jefe de Zona Metropolitana, general Alex Bahamóndez, explicó que el operativo se desarrolló en distintos puntos estratégicos del país. “Fue una ronda de impacto de alcoholes y prevención de delitos, la cual se realizó a nivel nacional”, señaló.

La ronda contempló el despliegue de aproximadamente 1.300 funcionarios adicionales en distintas regiones. Según el balance institucional, más del 70% de los detenidos fue aprehendido por delitos flagrantes.

Fiscalizaciones e infracciones

Durante el procedimiento, Carabineros realizó cerca de 11.500 controles preventivos, entre controles de identidad y vehiculares, además de alrededor de 2.000 fiscalizaciones a locales comerciales.

Las acciones de control permitieron cursar cerca de 900 infracciones, de las cuales más de 600 estuvieron dirigidas a locales de expendio de alcohol por incumplimientos a la normativa vigente.

Bahamóndez detalló que entre los delitos detectados hubo “robos por sorpresa, robos con intimidación” y personas con órdenes vigentes.

En la Región Metropolitana, uno de los puntos relevantes del operativo fue el sector de San Pablo, en Lo Prado, descrito por Carabineros como un barrio bohemio donde se realizaron fiscalizaciones a locales y controles preventivos.

Consultado por incautaciones en la capital, el general indicó que se decomisaron drogas y armas blancas. Además, sostuvo que se detectaron infracciones en locales de alcoholes, incluyendo casos de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.