Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

La Contraloría realizó una inspección en terreno a la Unidad de Urgencia del Hospital de Coquimbo que constató irregularidades en el funcionamiento de esas dependencias.

La fiscalización fue efectuada el viernes 26 de junio, desde las 21.00 horas hasta la medianoche, sin previo aviso, encabezada por el contralor regional de Coquimbo, Juan Pablo Leone, y un equipo de la Unidad de Control Externo de la sede regional.

Según informó el organismo fiscalizador en una nota de prensa, en el despliegue “se detectaron tiempos de espera para atención médica superiores a los máximos establecidos de acuerdo con la categoría de priorización y adultos mayores que debieron permanecer sin atención por más de 10 horas”.

Asimismo, se constató que pacientes hospitalizados en la Unidad de Urgencia debieron esperar más de 99 horas para ser derivados a una cama a otro centro asistencial.

La fiscalización, además, detectó que había una diferencia entre la dotación de funcionarios presentes y la programación de turnos informada por el establecimiento.

Respecto de las instalaciones del Servicio de Urgencia, se evidenció una alta ocupación y hacinamiento en los sectores destinados a la espera, lo que afecta las condiciones de permanencia de usuarios y acompañantes.

La Contraloría indicó que también había deficiencias en la mantención e infraestructura de diversas dependencias.

“Esto, además de insuficiencia de equipamiento clínico y existencia de equipos en deficientes condiciones de funcionamiento o conservación; desorden en las bodegas destinadas al almacenamiento de insumos clínicos, junto con la ausencia de medidas de resguardo que restrinjan el acceso de pacientes y personas ajenas a dichos recintos”, informaron en su sitio web.

Los antecedentes recopilados serán analizados por la Contraloría Regional de Coquimbo y en caso de confirmarse observaciones que constituyan a incumplimientos de la normativa vigente, se adoptarán las medidas y acciones que procedan, anunciaron.