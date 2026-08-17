Colombia denuncia amenazas del ELN contra un hospital en el noreste del país

El Ministerio de Defensa de Colombia denunció este domingo amenazas con drones presuntamente acondicionados con artefactos explosivos improvisados contra un hospital ubicado en el departamento del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, atribuyéndoselo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“El ELN amenazó un hospital en Ábrego, Norte de Santander, al sobrevolar drones acondicionados con artefactos explosivos improvisados, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de pacientes, personal médico y militares heridos que recibían atención”, informó la cartera en un mensaje en redes.

Concretamente, el órgano ministerial atribuyó estos hechos al frente Carlos Armando Cacua Guerrero por lo que anunció la presentación de una denuncia ante las autoridades competentes en aras de que se abra una investigación al respecto.

“Amenazar un bien protegido constituye una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario”, subrayó la cartera que, seguidamente, recalcó que “un hospital no es un campo de batalla” sino un lugar donde “la misión de quienes están allí es salvar vidas”.

La declaración del Ministerio de Defensa colombiano llega un día después de denunciar un ataque con drones contra un grupo de militares en la misma zona dejando al menos un soldado muerto y otros cinco heridos.

“Rechazamos el ataque del ELN contra nuestros soldados en Ábrego, Norte de Santander, perpetrado con drones cargados con explosivos. Un soldado fue asesinado y cinco más resultaron heridos”, señaló.

La cartera en un mensaje en redes en el cual agregó que “frente al terrorismo” la Fuerza Pública colombiana “seguirá firme y ejercerá la fuerza legítima” para “defender” al país y a sus ciudadanos.