Homicidio en Paine: hombre falleció tras recibir un disparo en la cabeza

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), de Fiscalía, reportó el homicidio con arma de fuego en la vía pública de un hombre en la comuna de Paine, Región Metropolitana.

La fiscal ECOH, Paola Apablaza, señaló que cerca de las 23.15 horas un hombre fue encontrado muerto en plena vía pública, en calle Ignacio Carrera Pinto, a la altura de Pasaje Fresia. Al lugar concurrió personal del Samu, que constató el fallecimiento.

“ Hay evidencia balística, al menos cinco impactos balísticos o vainillas en lo que hay en el sitio del suceso. Se trata de un fallecido, de un hombre cuya identidad aún no podemos indicar”, reveló la persecutora.

La investigación busca reconstruir lo ocurrido y estará a cargo del Departamento del OS7 de Carabineros. Para ello, ya se recuperaron registros de cámaras del sector. Aunque no muestran directamente el momento de los disparos, sí entregan algunos antecedentes sobre la dinámica de los hechos.

“Hay algunos videos que han sido recuperados que dan cuenta, no del hecho en sí mismo, pero sí más o menos de los antecedentes, esto es la dinámica, la cantidad de disparos, a lo menos cinco, según lo que ahí se observa”, indicó Apablaza.

Según relató la fiscal, en las imágenes aparecen algunas personas alejándose del lugar después de escuchar los disparos, mientras que, al ser consultada sobre si el fallecido era el objetivo del ataque, señaló que “no podemos afirmarlo ni descartarlo por el momento”.