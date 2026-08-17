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    El día que Roger Federer se rindió ante Marcelo Díaz: “Es su ídolo”

    La leyenda del tenis desarrolló una profunda admiración por el volante chileno por su etapa en el Basilea de Suiza.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El día que Roger Federer se rindió ante Marcelo Díaz: “Es su ídolo”.

    Marcelo Díaz anunció su retiro. El volante, puntal en la Roja bicampeona de la Copa América en 2015 y 2016, siempre fue uno de los más elogiados en el extranjero.

    Sin ir más lejos, Fernando González recordó una historia que une a Roger Federer con Carepato. El extenista chileno contó que el suizo seguía la carrera del volante cuando jugaba en el Basilea.

    La historia salió a la luz a partir de un encuentro entre González y Díaz. “Vi a Marcelo Díaz, jugando golf... Él jugó en el Basel”, relató el medallista olímpico en un podcast con Francisco Morandé y Álvaro Salas.

    González, Díaz y Federer.

    Fue entonces cuando recordó una conversación que había tenido años antes con Federer. Según González, el exnúmero uno del mundo le habló directamente del futbolista chileno mientras ambos coincidían en el circuito. “Roger en los camarines me decía ‘oye, no, Marcelo Díaz... Marcelo Díaz se fue... Marcelo Díaz no sé dónde’”, contó González.

    El Bombardero de La Reina explicó que Federer seguía lo que ocurría con Díaz por su vínculo con el Basilea, club del que el tenista suizo es reconocido hincha. “Es futbolero, claro. Esta cuestión pasó unos 15 años atrás”, comentó.

    Lo cierto es que en la época del mediocampista nacional en Europa, incluso tuvieron la oportunidad de tomarse una foto.

    Años después, González tuvo la oportunidad de contarle la historia al propio Díaz. “Le conté a Marcelo, obviamente, nos sacamos una selfie y se la mandamos a Roger”, señaló.

    Federer respondió al mensaje al día siguiente. Según recordó González, la reacción del suizo fue inmediata al reconocer al mediocampista: “Oh, buena. Saludos a Marcelo Díaz”.

    Díaz defendió al Basilea entre 2012 y 2015, justo después de su período más exitoso en Universidad de Chile. Jugó 99 partidos y ganó el tricampeonato de la Superliga de Suiza.

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