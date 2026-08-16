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    El dardo de Gert Weil a Natalia Duco: “Para asumir como ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo”

    El histórico lanzador de la bala, campeón iberoamericano y panamericano de la especialidad, había sido uno de los principales detractores del nombramiento de su compañera de rama, por el dopaje que protagonizó. Ahora, analiza su turbulenta salida del Mindep.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gert Weil, excampeón iberoamericano de lanzamiento de la bala (Foto: Juan Faría) Foto: Juan Farias

    Gert Weil (66) reacciona con pesar ante la caída de Natalia Duco, pese a que desde antes que asumiera en el cargo se declaró en contra del nombramiento de la exlanzadora de bala, la misma disciplina en la que brilló en el atletismo. “Lo encuentro lamentable. Obviamente, esto no le hace bien al deporte como actividad. Es una mala señal. Sé que la consulta viene porque yo fui uno de los que manifestó sus críticas cuando ella fue designada. Ojo que mis críticas estaban, básicamente, enfocadas a las señales que se podía transmitir en términos de imagen, teniendo como máxima autoridad del deporte chileno a una persona que tuvo problemas como deportista, que tuvo que cumplir un castigo por dopaje y que, si bien se podía considerar que ya había pagado su falta, de hecho volvió a competir después, lo que sí me faltaba era el elemento del arrepentimiento y el reconocimiento de que se había equivocado. Y, de alguna manera, haber manifestado un nivel de compromiso de que ella iba a embarcarse en una campaña en contra del problema del doping. Por ahí iba mi crítica”, precisa a El Deportivo el excampeón iberoamericano, quien en ese momento encontró el respaldo de su hija, Martina. “Viva el deporte limpio”, publicó la velocista en sus redes sociales.

    El mayor de los Weil intenta ser lo más preciso posible. ”Nunca le cuestioné su capacidad para ejercer el cargo. Esperaba que, ojalá, le fuera bien, que lo pudiera hacer bien. Nunca la cuestioné desde ese punto de vista. Ahora, a la luz de lo que ha salido, claramente tuvo problemas, entre comillas, de convivencia dentro de este esquema que es el Ministerio del Deporte y el IND. Con lo que ha pasado ahora, lo que hay que entender es que la trenza ministro, subsecretario y dirección del IND tienen que estar coordinados y en sincronía. Si no, no hay ninguna posibilidad de hacer cosas", insiste.

    El dardo de Gert Weil a Natalia Duco: “Para asumir un cargo como el de ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo”

    Más allá de que no lo haya planteado antes o de que el foco haya sido distinto, ¿cree que Natalia Duco no estaba capacitada para ejercer el cargo?

    Me faltan antecedentes, pero, a la luz de lo que ha salido, tenía problemas de coordinación. No sé. Hay un tema, y me tocó vivirlo. Uno como deportista, sobre todo en el atletismo, que es el deporte individual por excelencia, efectivamente tiene un enfoque bien egoísta, en el sentido de que siempre está viendo lo que le puede favorecer y ayudar a ser mejor. Es parte de la aspiración que tiene uno de llegar a sus límites y ser lo mejor posible. Porque uno está compitiendo contra uno mismo. Primero, uno compite contra uno mismo para después enfrentarse a los demás, pero, al final, el compromiso es con uno mismo. En ese sentido, es algo egoísta. Siempre he dicho que si uno no lo hace bien por uno, difícilmente lo hará bien por los demás. Pero si uno vuelve a ser un ciudadano normal, de la comunidad, no puede mantener esa actitud. Y sobre todo si requiere de trabajar en equipos. Para asumir un cargo como el de ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo. Ya no se trata de uno, sino de una institución que uno representa, de un ámbito de actividad, de un país. Esa actitud de deportista de alto rendimiento ya no se puede aplicar.

    A Duco se le criticó por su personalismo, por el desgaste que producía en las relaciones con los equipos, por decisiones y comentarios públicos, como el de la ropa.

    Yo creo que eso se exageró, se sacó un poco de contexto. De nuevo, ella hablaba desde su posición como deportista representante de Chile en un deporte individual. Si me preguntas si le faltó capacidad o no tenía las condiciones para hacerlo, ese ha sido uno de sus puntos débiles. Obviamente.

    Natalia Duco, exministra del Deporte (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La moraleja

    ¿Queda como enseñanza que, más que en la magnitud de las figuras, para estas designaciones hay que pensar en las competencias técnicas y administrativas?

    Absolutamente. Cuando me preguntan si asumiría como ministro o en un cargo de estas características, me cuesta imaginarme. Sé que es una cosa totalmente distinta a lo que yo hice por años como deportista profesional. Eso otro animal hacerse cargo, liderar una administración como un ministerio. No es exclusivo del ámbito del deporte. En alguna medida, creo que se magnifica, pero me imagino que en otros ministerios debe ser una cosa muy parecida en términos de que el ámbito que tiene que desarrollar es muy distinto al que está acostumbrado, al que desempeñó por tanto tiempo.

    En ese contexto, ¿le parece acertado el nombramiento de Francisco Riveros?

    No lo conozco más allá de que fue el jefe jurídico de la Corporación Santiago 2023 y de lo que he estado leyendo, de que fue gerente de Palestino, del club de fútbol. Conozco al papá. Éramos vecinos de camarín en el club Manquehue. A él, personalmente, más allá de eso, no. Ximena, mi señora, tuvo algún intercambio con él, en la Corporación.

    ¿Le comentó algo respecto de él?

    Me dijo que tuvieron una buena relación. No he tenido más oportunidad de hablar con ella al respecto. Está en Inglaterra, en un torneo de atletismo.

    ¿Cuál será el principal desafío que tendrá Riveros, considerando el momento que vive el Mindep?

    Es lo que mencioné antes. La clave está en que la estructura que tiene el manejo del deporte cuando se decide formar un ministerio, que duplicó la estructura existente del IND, lo importante es tener un trabajo muy coordinado con la subsecretaria y el director del IND. Esas tres instancias tienen que trabajar en forma muy coordinada.

    Y ese fue el principal pecado de Duco, ¿o no?

    Por lo que he leído, sí. Las relaciones internas no estaban buenas. Ni con el IND ni con la subsecretaría.

    Si tuviera que resumir en una idea la gestión de Duco, ¿cómo la catalogaría?

    Ufff… Expectativas no cumplidas (ríe).

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