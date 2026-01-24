El mensaje de Natalia Duco tras las duras críticas de Gert y Martina Weil por su designación como ministra del Deporte

Natalia Duco reaparece. El martes pasado, la exlanzadora de bala fue nombrada por el Presidente electo José Antonio Kast como la próxima ministra del Deporte. Su designación no estuvo exenta de polémica. Gert Weil, destacado exatleta, se manifestó públicamente en contra de la posición que tendrá la exdeportista. Esto debido a su sanción por dopaje de 2018. Luego, la atleta Martina Weil se sumó a las consideraciones de su padre.

Este sábado, Duco realizó su primera intervención después de la controversia. Lo hizo, eso sí, sin pronunciarse al respecto. A través de su cuenta de X, la futura jefa de cartera exhibió que ya se encuentra trabajando de cara a su asunción al cargo. “¿Cuál es hoy la urgencia más grande del deporte en tu comuna, colegio o barrio? Preparándonos para lo que se viene. El deporte y la actividad física es una urgencia para Chile y esto no admite improvisación. Disfrutando el proceso! Hay ESPERANZA!”, escribió.

LOS LEO: ¿Cuál es hoy la urgencia más grande del deporte en tu comuna, colegio o barrio?



Preparándonos para lo que se viene.

El deporte y la actividad física es una urgencia para Chile y esto no admite improvisación.



Disfrutando el proceso! 🇨🇱



Hay ESPERANZA!

— Natalia Duco (@NataliaDucoSole) January 24, 2026

¿Qué habían dicho los Weil? El exlanzador de bala concedió una entrevista a El Deportivo donde expuso su posición. “Que la máxima autoridad del deporte tenga un antecedente en su currículo... Me gustaría saber cómo va a reaccionar ella ante algún potencial caso de dopaje de un atleta chileno cuando esté como ministra”, comentó de entrada.

“Que la nombren a ella con este problema me indica que la verdad que las autoridades que están asumiendo demuestran la constante que tenemos acá en Chile, que lamentablemente nuestras autoridades políticas y que se hacen cargo como autoridades gubernamentales, no dimensionan y no le dan la importancia que el deporte tiene realmente”, argumentó el exatleta.

El puertomontino también ejemplificó con diferencias con otros casos. “No es un tema que fue un accidente o fue una casualidad o fue un error involuntario, si tú quieres. La sustancia que ella mostró tener en su organismo llega vía inyectable, no se ingiere como un alimento, como un suplemento, vía oral. Y lo otro es que se trata de desperfilar dándole ese aspecto. El caso de Nico Jarry es totalmente distinto. Nico Jarry efectivamente ingirió un suplemento, que no sé si por contaminación cruzada o porque los tipos no lo declararon en la etiqueta, efectivamente así llegó. Es decir, partiendo de que siempre el deportista es el atleta responsable de lo que le encuentran en su organismo. Entonces, a esto agrégale que Natalia nunca asumió la responsabilidad, nunca se manifestó arrepentida”, insistía.

Por su parte, Martina Weil envió un mensaje a través de las redes sociales. “Viva el deporte limpio, aunque signfique que me despierten a las 7 am en mi día de descanso”, escribió la velocista chilena en su cuenta de Instagram. Lo hizo para destacar que está participando de los protocolos de detección de sustancias. “Hasta a Sudáfrica llegaron a tomarme el control de doping”, enfatizó.